11 نادياً في اختبارات «القوس والسهم»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظم اتحاد الإمارات للقوس والسهم اختبارات انتقاء عناصر المنتخب الوطني على مدار يومين من 5 إلى 6 نوفمبر الحالي، وذلك في نادي الحمرية الثقافي الرياضي تمهيداً للمشاركة في البطولة الآسيوية (المرحلة الثالثة) من كأس آسيا التي تستضيفها إمارة الشارقة في الفترة ما بين 20 إلى 25 ديسمبر المقبل برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

شهدت الاختبارات مشاركة مجموعة من الرماة والراميات يمثلون 11 نادياً، بالإضافة إلى عدد من الرماة لفئة ذوي الهمم، حيث تميزت بالمنافسة القوية بين المشاركين.

وقال حميد المشرخ الأمين العام إن هذه التحضيرات تعزز استراتيجية اتحاد الإمارات للقوس والسهم وتسهم في اختيار المواهب المتميزة لتمثيل الدولة في البطولات الرياضية الدولية.

من جهة أخرى، تعاقد اتحاد الإمارات للقوس والسهم مع المغربي عادل رجا لشغل منصب المدير الفني للاتحاد للفترة المقبلة.

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