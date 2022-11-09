منتخبنا بطل العالم للجوجيتسو للعام الثالث على التوالي

المصدر: أبوظبي - البيان

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في إنجاز تاريخي جديد، رسّخ منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» ريادته العالمية وتمكن من الاحتفاظ بلقب النسخة 27 من بطولة العالم للجوجيتسو، التي استضافتها أبوظبي للعام الثالث على التوالي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بصالة جوجيتسو أرينا – في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى أمس.

وسطّر أبطال الجوجيتسو واقعاً جديداً، وحققوا لقب أكبر بطولة للجوجيتسو على صعيد المنتخبات للعام الثالث على التوالي، في ظل مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم. وتجاوز المنتخب الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» جميع أرقامه السابقة في بطولة العالم، محققاً 63 ميدالية ملونة بواقع، 26 ذهبية، و17 فضية، و20 برونزية.

وشهد اليوم الختامي لبطولة العالم منافسات فئات الباراجوجيتسو والأساتذة، وحضر المنافسات عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وبانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، والدكتور مروان علي الكعبي المدير التنفيذي لإدارة البنى التحتية والاستجابة في بيورهيلث، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية للجوجيتسو.

وهنأ عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو القيادة الرشيدة للدولة بإنجازات أبنائها وبناتها من الأبطال وحفاظهم على الصدارة العالمية للعام الثالث على التوالي وقال:«نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي الرياضة والرياضيين، وملهم الأجيال الجديدة للإبداع والتميز في كل مجال، والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو في الإمارات وكل دول العالم، كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لرعاية سموه لبطولة العالم، التي تعد قيمة مضافة للحدث، ولكل المشاركين فيه، وحافزاً كبيراً لهم على التميز والإبداع.

شهادة الوفود

وتابع: دعم القيادة الرشيدة وراء كل إنجازاتنا، والإمارات محظوظة بقادتها وشيوخها، وبالنسبة لنا حققنا أهدافاً غير مسبوقة من الاستضافة، على المستويات التنظيمية والفنية والإدارية، وكانت أبوظبي محط اهتمام العالم على مدار الأيام العشرة الماضية، ونجحت في ترسيخ مكانتها العالمية كأهم مدن العالم في رياضة الجوجيتسو، وكانت المظلة التي اجتمع تحتها الرياضيون من مختلف أنحاء العالم. ونعتبر شهادة الوفود المشاركة وساماً على صدورنا، وفي نفس الوقت الذي نطوي فيه صفحة هذه البطولة العالمية، نستعد للاستحقاق المقبل النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستقام تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة أكثر من 5000 لاعب ولاعبة بداية بعد غدٍ وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

واختتم الهاشمي قائلاً: أشكر جهود كل الشركاء والرعاة والأندية والأكاديميات والأسر والعائلات الذين وقفوا خلف أبنائنا وبناتنا ووثقوا في قدراتهم، وأتوقع المزيد من الإنجازات لأبناء الإمارات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

إنجاز غير مسبوق

من ناحيته قال بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو إن استضافة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي لثلاث نسخ متتالية لبطولة العالم للجوجيتسو يمثل إنجازاً غير مسبوق وقد لا يتكرر مرة أخرى في أي مدينة بالعالم، ناهيك عن المعايير العالمية الفريدة التي تعتمدها أبوظبي في استضافتها لكبرى البطولات العالمية، ما يجعل مهمة المدن المستضيفة للبطولة مستقبلاً غير سهلة وحافلة بالتحديات إذا كانت ترغب في الحفاظ على نفس المعايير.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي: اسم دولة الإمارات وأبوظبي يرتبط بشكل مباشر بالنجاح والإبداع والإبهار، وقد ظهر ذلك جلياً في هذه النسخة من بطولة العالم وما سبقها، وإن أرادت الدول التي تترشح لاستضافة بطولاتنا في المستقبل تحقيق النجاح، فعليهم أن يستلهموا من تجربة أبوظبي ويتخذوها نموذجاً للنجاح. فشكراً لدولة الإمارات والعاصمة.

تعاون رباعي

ووقعت اتحادات الإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل للعبة مذكرة تفاهم على هامش بطولة العالم للجوجيتسو تهدف لتعزيز نشر اللعبة وزيادة عدد الممارسين ورفع المستويات الفنية للاعبي البلدان الأربعة، حيث تضمنت الاتفاقية تبادل المعلومات الفنية والأساليب الإدارية وتأهيل الكوادر وتنظيم البطولات والمعسكرات الإعدادية وغيرها من البنود، وثمن إيلي بوبلينغر عضو اتحاد الجوجيتسو الإسرائيلي الخطوة، مشيراً إلى فوائدها العديدة.

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