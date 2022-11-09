نخبة الرياضيين في «مونديال الترايثلون» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون عن المسارات الجديدة والأبطال المشاركين في نهائيات بطولة العالم للترايثلون أبوظبي 2022 التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 26 نوفمبر الجاري بجزيرة ياس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي أمس بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال لإدارة الأصول.

ويتقدم نخبة الأبطال المشاركين في البطولة الذين يبلغ عددهم 130، الرياضيين المتوجين بالميداليات الأولمبية في أولمبياد طوكيو النرويجي كريستيان بلومينفيلت المتوج بالذهبية، والبريطاني الكس بي الفائز بالفضية، والنيوزيلندي هايدن وايلد المتوج بالبرونزية.

أما على صعيد السيدات، تتصدر البرمودية فلورا دافي الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2021، قائمة المشاركات.

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