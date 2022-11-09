19 مركزاً رياضياً جديداً بدبي لعشاق «تحدي اللياقة»

المصدر: دبي - البيان

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تتميز دورة هذا العام من «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية المجتمعية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجدول حافل وشامل من الفعاليات الرياضية وأنشطة وحصص اللياقة البدنية المجانية التي تقام على مستوى الإمارة.

وتم خلال الدورة الحالية من «تحدي دبي للياقة» افتتاح 19 مركزاً للياقة البدنية تتوزع على المجمعات السكنية والتجارية المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك سوق التنين، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز زعبيل سبورتس ديستريكت للياقة، ومكتبة محمد بن راشد، وسبورت سوسايتي، وواحة دبي للسيليكون، ومركز حتا وادي هب للياقة، وحي دبي للتصميم، ودي تشامبس سبورتس أند فتنس، وذا بييتش، وبلوواترز، ومركز دبي للسلع المتعددة، ونخلة جميرا، ومدينة دبي الرياضية، و«مركز ذا سبايس للياقة»، ونادي زعبيل للسيدات، ونادي ضباط شرطة دبي، ودبي هيلز مول، ودبي فستيفال سيتي مول.

ويدعم كل مركز للياقة البدنية هدف التحدي المتمثل في تشجيع سكان دبي وزوارها على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، والالتزام بأسلوب حياة أكثر صحة.

وبفضل مراكز اللياقة البدنية، بإمكان عشاق الرياضة والمبتدئين تخصيص 30 دقيقة من يومهم مع العائلة والأصدقاء ضمن مجتمعاتهم المحلية، سواء كان ذلك من خلال المشاركة في حصص تمارين هيت (HIIT) الديناميكية، أو تمارين الرقص «SH-BAM»، أو الانضمام إلى حصص اليوغا والبيلاتس عند شروق الشمس، أو تجربة أي نشاط رياضي جديد من الرياضات المائية، إلى فنون الدفاع عن النفس.

ويمكن لسكان وزوار دبي الاختيار من بين مئات الأنشطة المجانية، بما في ذلك رياضة المشي، والرحلات الجبلية في وادي حتا، أو حصص «بودي كومبات» (Body Combat) أو تمارين الدراجات الهوائية الثابتة، أو الزومبا وغيرها الكثير.

تشكيلة متنوعة

وتشجع مراكز اللياقة البدنية التي تقام خلال فعاليات «تحدي دبي للياقة» الجميع من كافة الأعمار والقدرات البدنية على اختبار تشكيلة متنوعة من التمارين الجماعية التي تنمي التلاحم المجتمعي والروح الرياضية. كما تتوفر العديد من الخيارات والحصص المخصصة للسيدات بقيادة مجموعة من المدربات الخبيرات.

وعلى مدار 30 يوماً، سوف تقام العديد من الفعاليات المجتمعية ضمن مراكز اللياقة البدنية ، حيث يستضيف مركز «ذا بييتش» حصص اللياقة البدنية في المنطقة التي يكسوها العشب (مقابل Pavilion at The Beach) من الجمعة حتى الأحد مرتين في اليوم – وقت الشروق (8:30 صباحاً)، وجلسة غروب الشمس (5:30 مساءً) من 29 أكتوبر حتى 27 نوفمبر 2022.

إقبال كبير

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «نحن سعداء بالإقبال الكبير على فعاليات التحدي منذ انطلاقها والمشاركة الجماهيرية من مختلف الفئات وكافة الأعمار والجنسيات في مئات الفعاليات الرياضية والتدريبات المجانية التي يتضمنها التحدي وتهدف إلى نشر وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة ليس خلال 30 يوماً فقط وإنما على مدار العام بأكمله».

وأضاف: «إن التحدي لم يتم الاكتفاء بتنظيم فعاليات ودعوة للجمهور للمشاركة، بل يشمل التحدي تقديم التدريبات والنصائح والاستشارات المجانية في مجالات الرياضة والنشاط البدني والتغذية الصحية وغيرها من الأمور التي تدعم صحة وحيوية ونشاط أفراد المجتمع، حيث تتيح مراكز اللياقة البدنية الـ 19 التي أطلقها التحدي في مختلف أنحاء دبي فرصة مثالية لإدراج التدريبات الرياضية في الحياة اليومية لسهولة الوصول إليها، ونشجع الجميع على المشاركة في الفعاليات، وتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً».

ومن جهته قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «من خلال «تحدي دبي للياقة» بإمكاننا أن نجعل دبي إحدى أكثر مدن العالم نشاطاً، يتميز برنامج هذا العام من التحدي بوجود أكبر عدد من مراكز اللياقة البدنية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة مقارنة بالدورات السابقة، ويبلغ عددها 19 مركزاً للياقة، مقارنة بـ 14 مركزاً عام 2021. ويعود السبب في ذلك إلى الاهتمام المتزايد من المجتمعات المختلفة في دبي باللياقة، ورغبتهم بالمشاركة في التحدي ضمن مواقع قريبة من مناطق سكنهم لضمان سهولة الوصول إليها، مما يسهل عليهم إدراج النشاط البدني والرياضي في حياتهم اليومية».

وأضاف: «نشجع الجميع على الاستفادة من هذا الكم الهائل من الحصص والأنشطة الرياضية المجانية، وممارسة الأنشطة الرياضية لمدة 30 دقيقة فقط على مدار 30 يوماً لتصبح لديهم عادات صحية جديدة للمستقبل».

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