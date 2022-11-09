شرطة دبي تنظم «مشي قطاع المنافذ»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، فعالية «مشي قطاع المنافذ» في إطار مشاركتها ودعمها لـ «تحدي دبي للياقة»، بمشاركة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون أمن المنافذ، واللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، ونائبه العميد حمودة بالسويدا العامري، والعقيد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، وبمشاركة صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، بالإضافة إلى عدد من موظفي الإدارة العامة لأمن المطارات، ومركز شرطة الموانئ، وذلك على في ممشى فيستفال سيتي.

وأشاد اللواء أحمد بن ثاني بالمشاركين وتفاعلهم في رياضة المشي، وذلك حرصاً على تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة «تحدي دبي للياقة»، والتي تعزز من مفهوم الرياضة بين كافة شرائح المجتمع في دولة الإمارات كأسلوب حياة صحي مُستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي وجهة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.

يذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً متتالياً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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