إيطالي بعمر الـ 78 يخوض «سكاي رن»

المصدر: دبي - البيان

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في عمر الـ 78 يتطلع الإيطالي جيوفاني بوتينزا إلى المشاركة في الدورة الـــ17 من سباق «دبي القابضة سكاي رن»، حيث سيصعد 52 طابقاً وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في «جميرا أبراج الإمارات» خلال دقائق فقط.

ويُعتبر المتسابق الإيطالي واحداً من الرياضيين المتخصصين في سباقات التحمل والذين يخوضون هذا التحدي لصعود 1334 درجة سلم بهدف دعم مؤسسة الجليلة. ويُعتبر سباق «دبي القابضة سكاي رن» الذي يلقى إقبالاً كبيراً سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي، ويتم تنظيمه بالشراكة مع «الاتحاد الدولي للجري العمودي»، و«مجلس دبي الرياضي»، و«مؤسسة الجليلة»، و«جميرا أبراج الإمارات».

وليست هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بوتينزا في هذا السباق الصعب، حيث تمكن في عام 2019 من تسلق السلالم ثلاث مرات على التوالي - بمتوسط 13 دقيقة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ السباق. ويتطلع المتسابق الإيطالي إلى المشاركة في السباق السبت المقبل وهو أحدث نسخة من سباق «دبي القابضة سكاي رن».

وقال جيوفاني بوتينزا: «في دبي، أشعر بالشغف والحماس بفضل الأجواء الرائعة التي يُقام بها السباق». وأضاف: «الجمهور هناك رائع ويمنحني طاقة كبيرة لتحقيق الفوز وبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافي الرياضية. ستبقى دبي في قلبي دائماً».

إنجازات

يعتبر سباق العام الحالي أحدث مشاركة في مسيرة بوتينزا الرياضية، والتي حقّق خلالها العديد من الإنجازات المهمة، حيث تمكّن من صعود 70 طابقاً خلال 15 دقيقة في السباق العمودي الذي تم تنظيمه في لندن في يوليو 2018. كما زار بوتينزا مدينة ميلان في أبريل 2019 وصعد 50 طابقاً خلال 10 دقائق قبل أن يتوجه إلى نيويورك في يونيو من نفس العام ليصعد حينها 100 طابق خلال 22 دقيقة. وفي نوفمبر 2019، عاد بوتينزا إلى المملكة المتحدة للمشاركة في سباق آخر، حيث صعد 105 طوابق خلال 23 دقيقة.

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