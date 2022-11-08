ذهبيةلـ" العرياني " في بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 المقامة في العين

المصدر: وام

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تتواصل منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين التي تحتضنها إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف حتى 18 نوفمبر برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وتأهل للمشاركة في دورة باريس البارلمبية 2024 بطلنا الأوليمبي عبد الله سلطان العرياني بعد أن أحرز الميدالية الذهبية محققا رقما عالميا جديدا وذلك بمجموع 1179 نقطة، في مسابقة 50 مترا بندقية ساكتون (ناري) ثلاثة أوضاع، رجالا فرديا وفرقا، كما حقق منتحبنا الوطني المكون من عبد الله سلطان العريان وعبد الله سيف العرياني وعبيد الدهماني المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع نقاط 3444 نقطة في نفس المسابقة، بينما كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب الفريق الكوري الجنوبي المكون من جانج هو لي وجين هو بارك وجيم يانج شيم بتحقيق 3469 نقطة، وتم حجب المركز الثالث والميدالية البرونزية لعدم وجود العدد القانوني من المنتحبات.

وفي مسابقة 50 مترا بندقية ساكتون (ناري) ثلاثة أوضاع، الفردي جاء بطلنا الأوليمبي عبدالله سلطان العرياني في المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية بتحقيق 462 نقطة، والمركز الثاني والميدالية الفضية كانت من نصيب السلوفاكي ميروديسلاف ميلوفيسكي بتحقيق 451 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية للكوري الجنوبي جانج هو لي بتحقيق 442,9 نقطة.

وأعرب سعادة محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الاماراتية عن سعادته بهذا الانجاز وقال: «عبدالله سلطان العرياني من الأبطال البارالمبيين الذين لهم بصمة واضحة في مختلف المحافل الدولية والبارالمبية»، مضيفاً أن إنجازات العرياني تتحدث عن نفسها وأن هذا الإنجاز في حد ذاته يثبت ويؤكد النجاح المستمر الذي حققته رياضة أصحاب الهمم في الدولة، الذي لم يكن يتم لولا الدعم الكبير والمستمر من قيادتنا الرشيدة.

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