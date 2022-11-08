وفد كوريا الجنوبية يطلب الاستفادة من خبرات "زايد العليا لأصحاب الهمم"

المصدر: وام

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تلقت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 طلبا من الوفد الكوري الجنوبي المشارك في المنافسات بشأن رغبتهم في التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لإستضافة الجانب الكوري لمنافسات بطولة كأس العام للرماية البارالمبية التي تقام العام المقبل، وذلك لاستفادة من الخبرات التنظيم المتميز لدولة الامارات في استضافت خمس بطولات لكأس العالم للرماية البارالمبية.

وجاء الطلب الكوري خلال اجتماع رئيس اللجنة المنظمة للبطولة لبطولة كاس العالم لرماية البارالمبية الكوري مع سعادة عبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين.

وتضمن الطلب أن تقدم مؤسسة زايد العليا خبراتها التنظيمية والادارية والفنية للجنة الكورية نظراً لما تمتلكه المؤسسة من خبرات كبيرة في استضافة وتنظيم سلسلة من بطولات كأس العالم وبطولة العالم الحالية.

وقدم رئيس الوفد الكوري خلال الاجتماع الشكر لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على الترحيب وحسن الإستضافة.. وقال أنه لمس الإحترافية العالية والدقة في كافة اجراءات التنظيم والاستضافة من فرق العمل بكافة لجان البطولة لاسيما إبتكار نظام التسجيل الإلكتروني للوفود.

وقال عبد الله إسماعيل الكمالي رئيس اللجنة العليا المنظمة " قيادتنا الرشيدة عودتنا على تقديم المساعدة والعون للجميع في كافة بقاع الأرض، ونجاح أبوظبي ومؤسسة زايد العليا في تنظيم واستضافة سلسلة بطولات كأس العالم للرماية البارالمبية خمس مرات كان له سمعه طيبه لدى دول العالم، ولاسيما أن المشاركين في المنافسات تابعوا عن كثب جميع الإجراءات وتطبيق أنظمة إلكترونية على جميع المشاركين من فرق ووفود وإداريين ،وتوفير وسائل النقل الخاصة لكل المشاركين بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحاد الدولي للرماية، الأمر الذي يثبت نجاح التنظيم.

وأضاف أن اللجنة المنظمة تسعى بمشاركة خبراتها ونجحاتها التنظيمية مع مختلف الاتحادات الدولية والقارية لتنظيم المنافسات التي تخدم أصحاب الهمم في مختلف القارات، مشيرا إلى أن استجابة المؤسسة لطلب اللجنة المنظمة لبطولة كوريا الجنوبية يأتي تجسيداً للدور الريادي لدولة الإمارات وإعلان دعم إمارة أبوظبي للمناسبات الدولية المختلفة الداعمة لأصحاب الهمم في نقل خبرتها لجميع المشاركين.

وقال الكمالي " علينا أن ندعم كل الدول الشقيقة والأصدقاء في كل بقاع العالم، كما أن هذه البطولة المميزة التي تستضيفها حاليا أبوظبي تعد رابطا يدعم التعاون والتآلف بين شعوب العالم، وتُشّكل عرساً دوليا لأصحاب الهمم وأثبت قدرة أبناء الإمارات على مواجهة الصعاب وبلوغ الهدف المنشود والتغلب على العراقيل لتصبح بطولة بطولات العالم للرماية البارالمبية بمدينة العين مثالاً ناجحاً لكافة دول العالم وللرياضيين من أصحاب الهمم على القدرات العظيمة لأبناء الإمارات.

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