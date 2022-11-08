30 دقيقة ضد الملل في تحدي دبي للياقة

المصدر: دبي - البيان

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هل أصابك الملل من ممارسة نفس التمارين الرياضية مع تحسينات ضئيلة ومحدودة في اللياقة البدنية وتحقيق الأهداف الرياضية؟ إذا كان هذا هو الحال، فيمكن أن يكون دمج الرياضات المختلفة في خطة التمارين الأسبوعية هو الحل للمحافظة على الحماس والاستمرارية، وتحقيق أسلوب حياة أكثر صحةً ونشاطاً.

ويعد «تحدي دبي للياقة» الذي يستمر على مدار 30 يوماً، الفرصة المثالية لتجربة رياضة جديدة؛ حيث يضم برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة، منها كرة السلة، وكرة القدم، والتنس، والبادل تنس، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية الممتعة.

مع توفر العديد من الرياضات المختلفة خاصةً مع افتتاح المزيد من المرافق الرياضية في جميع أنحاء دبي، فإن قرار اختيار الرياضة التي يجب تجربتها يمكن أن يكون صعباً. لكن لا تدع هذا يزعجك - فمن خلال تجربة أكبر عدد من الرياضات خلال فترة التحدي، يمكنك تحديد الرياضة المثالية التي تناسب أسلوب حياتك وقدراتك البدنية.

تجربة السباحة

يمكن للإصابات المستمرة أن تمنع البعض من ممارسة رياضة جديدة، ولكن يمكن التغلب على إصابات الركض في الركبتين والكاحلين عن طريق النزول إلى الماء. ويعد الانضمام إلى نادي السباحة طريقة رائعة للتمرن مع الآخرين، حيث تضم معظم الأندية سباحين من جميع القدرات ومستويات اللياقة البدنية لتشجيع بعضهم البعض وممارسة الرياضة في بيئة ليس من الضروري أن تكون تنافسية، كما يمكن أن تكون طريقة جديدة وممتعة لمواكبة 30 يوماً من تمرينات اللياقة البدنية.

السباحة ليست رياضة ممتعة فحسب، بل هي أيضاً تمرين ممتاز ومنخفض التأثير، ولها تأثير كبير على عضلات البطن الوسطى، وعضلات اليد، ومنطقة الظهر السفلية والصدر.

وأصبح هناك عدد متزايد من الرياضات المائية المتاحة في المدينة، حيث تقدم معظم الأندية دروساً ومعدات السلامة اللازمة لضمان الاستمرارية والاستمتاع بممارسة تمارين اللياقة البدنية وحرق السعرات الحرارية في الوقت ذاته.

ويمكن أن تستغرق جلسة التجذيف على الماء حوالي ساعة؛ حيث تحرق في المتوسط ما يصل إلى 440 سعرة حرارية، أي أكثر من ضعف الكمية التي تستخدمها إذا كنت تتجول حول منزلك لنفس المدة الزمنية. إنه تمرين لكامل الجسم، وستشعر بالفائدة في الذراعين، وعضلات الجذع والظهر والكتف، وستلاحظ نتائج ملموسة إذا حافظت على وتيرة منتظمة من التمرّن، ومع مياه دبي الدافئة والهادئة، ليس هناك مكان أفضل لتجربة هذه الرياضة.

ومن جهة أخرى، يمكن أن يكون الإبحار أو ركوب القوارب الشراعية وسيلة ممتعة لإضفاء بعض المرح على روتينك الأسبوعي، وهناك العديد من جلسات التعليم المتوفرة للمبتدئين حول أنحاء المدينة.

الفعاليات متعددة

يمكن أن تكون التحديات الرياضية مثل السباقات الثنائية أو الترياثلون أو فعاليات القدرة البدنية والتحمل كـ «الرجل الحديدي» (Ironman)، أدوات تحفيزية وفعّالة للاستمتاع بمجموعة مختلفة من الرياضات لتحقيق الأهداف.

وتذكر للتنويع نكهة جميلة، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على التمارين الرياضية، وفي حين أن السباحة بطول 3.9 كلم أو ركوب الدراجة الهوائية لمسافة 180.2 كلم، أو الجري على مدى 42.2 كلم قد يمثل مهمة مستحيلة لمعظمنا، إلا أن هناك العديد من الفعاليات الأخرى بمسافات أقصر تناسب كافة مستويات اللياقة البدنية.

يشمل سباق الترياثلون على ثلاثة تحديات، الأول سباحة 750 متراً، والثاني ركوب الدراجة الهوائية لمسافة 20 كلم، وأخيراً الجري لمسافة 5 كلم، ويمكن أن يكون السباق وسيلة رائعة لمواكبة 30 يوماً من ممارسة هذه الرياضات الثلاث خلال فترة التحدي والتمرن على كل منها. وإذا كنت تمارس رياضة أو اثنتين من الرياضات الثلاث هذه، فقد تكون تجربة الرياضة الثالثة طريقة ممتعة للدخول في رياضة تنافسية جديدة والمشاركة بالتحديات والفعاليات التي تنظمها دولة الإمارات خلال أشهر الشتاء.

ومن غير وجود أهداف واضحة، يمكن أن يبدو التدريب والتمرين سعياً لا فائدة منه في بعض الأحيان. وبصرف النظر عن الفوائد الصحية الواضحة للتمرين المنتظم، يمكن أن يتضاءل الدافع عند وجود أهداف غير واقعية.

لكنك عندما تكون فرداً في فريق معيّن، سواء في كرة القدم، أو الكريكيت، أو الرجبي، أو كرة السلة، أو الهوكي؛ أو أي رياضة جماعية أخرى في هذا الشأن، فإن جلسات التدريب المنتظمة وهدف التحسين الشخصي لصالح المجموعة يمكن أن يكون وسيلة رائعة للحفاظ على أهداف اللياقة البدنية ووضعها على المسار الصحيح.

وخلال فترة «تحدي دبي للياقة»، تمنح «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة» لاعبي كرة القدم فرصة لصقل مهاراتهم والاستمتاع ببعض المرح الرياضي في منطقة «ذا بوكس من نيسان»، وهي وجهة جديدة خاصة بلعبة كرة القدم. ويمكن للمشاركين الاستمتاع بالتحديات اليومية بما في ذلك ضربات الجزاء، وتحقيق الأهداف، والمناورات الدفاعية، وتدريبات كرة الطائرة.

ومن الإضافات الجديدة الأخرى هذا العام بطولة كرة القدم للشباب، ومنطقة «الإمارات دبي الوطني للكريكيت»، حيث يمكن الانضمام إلى أي بطولة، أو حتى حجز وقت لمباراة مع الأصدقاء.

رياضات المضرب

تعد البادل تنس أحد أسرع الرياضات نمواً في شعبيتها، وهي طريقة رائعة وممتعة للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، ويمكن الاستمتاع بها بسهولة مع الأصدقاء مع ضغوط أقل مقارنة برياضة التنس، كما أنها تناسب جميع مستويات اللياقة البدنية.

ويمر وقت الجلسة بسرعة وخلال 90 دقيقة تكون قد حرقت أكثر من 600 سعرة حرارية. والبادل تنس رياضة يسهل إدراجها في جدول التمارين الأسبوعي، وهناك العديد من الملاعب المتوفرة في جميع أنحاء دبي.

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