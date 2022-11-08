«ذا فلاينج داف» تطلق بطولة جديدة للاسكواش في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أكاديمية «ذا فلاينج داف»، عن إطلاق دوري أبطال فلاينج داف المصمم لتعزيز التنافس في مجتمع الاسكواش الحيوي في دبي.

ويحظى الدوري الجديد بدعم اتحاد الإمارات للاسكواش ومجلس دبي الرياضي، ويوفر فرصة مثالية للاعبين من جميع المستويات لاختبار مهاراتهم وتطوير مواهبهم عبر المباريات التي تُقام في 12 موقعاً في مختلف أنحاء دبي.

ويشتمل دوري الأبطال على منافسات للفردي وأخرى للفرق التي تنطلق بدورها ضمن ثلاثة تصنيفات وهي الفضي (المبتدئون) والذهبي (الهواة) والبلاتيني (المحترفون)، مع مباريات أسبوعية على مدار الموسم ابتداءً من 16 نوفمبر، وبمشاركة فرقٍ من سبعة لاعبين مسجلين على الأقل تخوض مباريات على أرضها وخارجها تبدأ في الساعة السابعة مساءً بينما تضم منافسات فئة الفردي اللاعبين الراغبين في المشاركة من جميع المستويات.

وقالت كنزي الدفراوي، مؤسسة أكاديمية «ذا فلاينج داف» والمُصنّفة سابقاً في المرتبة 22 لفئة السيدات: «نسعى في الأكاديمية إلى تعزيز شعبية رياضة الاسكواش في دبي وترسيخ حضورها ضمن المشهد الرياضي بالإمارات. ويسرنا مستوى الاهتمام والمهارة الذي يُظهره اللاعبون في هذه الرياضة، والذي لمسناه منذ افتتاح الأكاديمية قبل عام من الآن، ما دفعنا إلى إطلاق الدوري الجديد الذي يوفر للاعبين فرصة للتنافس وفق صيغة منتظمة، ونتوجه بالشكر لاتحاد الإمارات للاسكواش ومجلس دبي الرياضي وغيرهم من الشركاء على دعمهم لإقامة هذا الدوري، الذي نأمل أن يشكل خطوة مهمة لتحقيق أهدافنا في إعداد جيل المستقبل من أبطال الاسكواش».

وتعاونت الأكاديمية مع ذا سكواش سوسايتي، المملوك من قبل بيتر سايكس الذي تولى تنظيم الدوري لعامين متتاليين، بهدف توفير أفضل التجارب المتميزة والضخمة لعشاق رياضة الاسكواش. ويقدم منظمو الدوري الأول من نوعه في دبي للفائزين جوائز تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم إماراتي، وتتضمن 10 آلاف درهم إماراتي للفرق الفائزة عن كل تصنيف؛ و5 آلاف درهم إماراتي للفائز ببطولة فئة الفردي.

ويتضمن دوري أبطال «ذا فلاينج داف» ثلاثة مواسم سنوياً تفصل بينها فترات استراحة مدة شهر، وتنطلق هذه المواسم في 16 نوفمبر وتجرى مباريات فئة الفرق أيام الأربعاء، بينما تُقام مباريات الفردي أيام السبت بدءاً من 19 نوفمبر.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الأكاديمية الرئيس في فندق جميرا بيتش منافسات الفردي، بينما تُقام مباريات الفرق في عدة وجهات بمختلف أنحاء دبي، بما فيها النادي الهندي، ومنتجع شيراتون جميرا بيتش، وجميرا ميناء السلام، ونادي العريش، ودبي فستيفال سيتي، ونادي الإمارات للغولف.

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