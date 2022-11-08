«الريشة الطائرة» يشارك في «عربية الكويت»

المصدر: دبي - البيان

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غادرت بعثة منتخب الإمارات للريشة الطائرة من مطار دبي الدولي إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في منافسات البطولة العربية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى السبت المقبل.

ويترأس البعثة سالم المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وتشرف عليها إدارياً فاطمة المسلمي رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية في الاتحاد، وضمت اللاعبين ناصر الصايغ ومحمد سيف المزروعي في فئة تحت 17 سنة واللاعبات سميرة البلوشي وغاية المهيري في فئة تحت 15 سنة، ويشارك في البطولة 12 دولة هي الكويت (المستضيفة)، البحرين، السعودية، الإمارات، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، العراق، مصر، الجزائر.

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