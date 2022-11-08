ماكلروي يؤكد مشاركته في «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت الجهة المنظمة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك أمس، عن انضمام لاعب الغولف المصنف الأول عالمياً روري ماكلروي للمشاركة في الدورة المقبلة من البطولة المقرر انعقادها في شهر يناير القادم، بالإضافة إلى توفير إمكانية الحجز المبكر لتذاكر الدخول وعدد من خيارات الضيافة المتاحة.

تقام منافسات البطولة التي تنطلق كجزءٍ من فعاليات سلسلة بطولات رولكس ضمن جولة «دي بي ورلد»، في الفترة من 26 إلى 29 يناير في نادي الإمارات للغولف، وتشهد البطولة مشاركة المصنف الأول عالمياً روري ماكلروي والحائز 4 مرات على بطولات الغولف الكبرى، كما تضم قائمة المشاركين مجموعة من أبرز لاعبي الغولف ونجوم كأس رايدر.

ويعد الأيرلندي شمالي البالغ من العمر 33 عاماً واحداً من ألمع الأسماء في رياضة الغولف، حيث حصل على لقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك لعامي 2009 و2015، بجانب العديد من الألقاب الأخرى لبطولات الغولف العالمية.

ذكريات

ومن جانبه، قال روري ماكلروي: «لا يسعني الانتظار للعودة إلى دبي والمشاركة في بطولة دبي ديزرت كلاسيك، فقد شهدت تلك المدينة الكثير من الإنجازات ولدي فيها ذكريات رائعة، حيث حصلت مرتين على لقب هذه البطولة المرموقة، وسيكون من الرائع أن أحرز لقبي الثالث وأرفع كأس الدلة في يناير».

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك: «لقد حققت البطولة العديد من النجاحات منذ انطلاقها في عام 1989، حيث تستقطب مجموعة واسعة من نخبة لاعبي الغولف حول العالم للمشاركة ضمن أبرز المنافسات العالمية، ويسعدنا عودة اللاعب روري ماكلروي، أحد أبرز لاعبي الغولف عالمياً ليخوض المنافسات في ملعب المجلس بمشاركة نخبة من اللاعبين، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الناشئين، في البطولة، والتي تعزز صدارتها كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية في دبي». وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل والفعاليات المصاحبة لاحقاً.

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