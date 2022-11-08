«باهي» يفرض كلمته في كأس الوثبة بمضمار غلين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون عن المسارات الجديدة والأبطال المشاركين في نهائيات بطولة العالم للترايثلون أبوظبي 2022 التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 26 نوفمبر الجاري بجزيرة ياس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي أمس بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال لإدارة الأصول، وجاري ماريسيا مدير بطولة العالم للتراياثلون، وهايدن وايلد المصنف الأول عالمياً.

ويتقدم نخبة الأبطال المشاركين في البطولة الذين يبلغ عددهم 130، الرياضيين المتوجين بالميداليات الأولمبية لفئة الرجال في أولمبياد طوكيو وهم النرويجي كريستيان بلومينفيلت المتوج بالذهبية، والبريطاني الكس بي الفائز بالفضية، والنيوزيلندي هايدن وايلد المتوج بالبرونزية.

أما على صعيد السيدات، تتصدر البرمودية فلورا دافي الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2021، قائمة المشاركات، وستخوض منافسة شرسة ضد المصنفة الأولى عالمياً البريطانية جورجيا تايلور براون، الفائزة بالميدالية الفضية في تلك الألعاب. كما حصلت دافي على الميدالية الذهبية في أبوظبي العام الماضي، وهي تتطلع إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيدها المتميز من الألقاب العالمية وذهبية ألعاب الكومنولث.

ومن المشاركين في الحدث الرياضي العالمي في أبوظبي، جوناثان براونلي، الرياضي الوحيد الحاصل على ثلاث ميداليات أولمبية، البرونزية في أولمبياد لندن 2012، والفضية في أولمبياد ريو 2016 والذهبية في سباق التتابع المختلط في أولمبياد طوكيو 2020.

ترحيب

ورحب عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بجميع المشاركين في البطولة، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال:«منذ عام 2015 بدأنا باستضافة سلسلة البطولات الدولية للتراياثلون، ونظمنا إلى جانب ذلك السباقات المجتمعية التي تناسب جميع الأعمار والقدرات، ما أدى إلى نمو أعداد ممارسي رياضة التراياثلون بشكل واضح، وما جسد سعينا لأن تكون الرياضة أسلوب حياة، وهدفنا للارتقاء بجودة الحياة في المجتمع، ونتوقع بأن تستقطب السباقات المجتمعية خلال البطولة المرتقبة الآلاف من المشاركين، في مختلف المسافات المتوفرة».

من جانبه قال النيوزيلندي هايدن وايلد المصنف الأول عالمياً: «أتطلع للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي التي ستشهد منافسة قوية بين الجميع، وآمل أن يحالفني الحظ والتوفيق للحصول على لقب بطولة العالم، فقد شهدنا منافسات عديدة وقوية خلال البطولات السابقة، لذا أتوقع أن تشهد نهائيات أبوظبي منافسات أكثر حماساً وشدة».

وأضاف: «لا شك أن الحصول على لقب عالمي جديد يمثل أهمية كبيرة لرياضيي الترايثلون وهو بمثابة إضافة إلى سجل الإنجازات، لكن اللقب العالمي ليس مجرد سباق واحد، إنه حافز للاستمرار والمنافسة، وتحقيق هذا الهدف في أبوظبي سيكون أمراً مذهلاً».

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