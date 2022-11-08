متسابق في الـ 78 من عمره يتطلع لتحقيق رقم قياسي في سباق دبي القابضة سكاي رن 2022

المصدر: وام

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يتطلع جيوفاني بوتينزا - 78 عاما - إلى المشاركة في الدورة الـ17 من سباق "دبي القابضة سكاي رن"، حيث سيصعد 52 طابقاً وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في "جميرا أبراج الإمارات" خلال دقائق فقط.

ويُعتبر المتسابق الإيطالي واحداً من الرياضيين المتخصصين في سباقات التحمل والذين يخوضون هذا التحدي لصعود 1334 درجة سلم بهدف دعم مؤسسة الجليلة.

ويعد سباق "دبي القابضة سكاي رن"، الذي يلقى إقبالاً كبيراً، سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي، ويتم تنظيمه بالشراكة مع "الاتحاد الدولي للجري العمودي"، و"مجلس دبي الرياضي"، و"مؤسسة الجليلة"، و"جميرا أبراج الإمارات".

وليست هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بوتينزا في هذا السباق الصعب، حيث تمكن في عام 2019 من تسلق السلالم ثلاث مرات على التوالي - بمتوسط 13 دقيقة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ السباق. ويتطلع المتسابق الإيطالي إلى المشاركة في السباق الذي سيجري في 12 نوفمبر الجاري وهو أحدث نسخة من سباق "دبي القابضة سكاي رن".

ويقول جيوفاني بوتينزا: "في دبي أشعر بالشغف والحماس بفضل الأجواء الرائعة التي يُقام بها السباق، الجمهور هنا رائع ويمنحني طاقة كبيرة لتحقيق الفوز وبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافي الرياضية. ستبقى دبي في قلبي دائماً".



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