عجمان تستضيف بطولة غرب آسيا لكرة الهدف 2023

المصدر: وام

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يستضيف نادي عجمان لذوي الإعاقة بالتنسيق مع الاتحاد البارلمبي لمنطقة غرب آسيا لرياضة المعاقين، بطولة غرب آسيا لكرة الهدف –عجمان 2023، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في الفترة من 9-16 فبراير 2023.

أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارلمبي لمنطقة غرب آسيا، و آرورا زانولين رئيسة الاتحاد الدولي لكرة الهدف، و عبد الله سالم مطر الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة النادي ، و الدكتور مصباح ابراهيم جفر الأمين العام للاتحاد البارلمبي لمنطقة غرب آسيا ،و جمعة علي سعيد النعيمي مدير البطولة ، و أحمد سالم المظلوم السويدي المديرالتنفيذي لنادي الثقة للمعاقين.

و اشار الدكتور عبد الرزاق، إلى أن البطولة تعقد بمشاركة 12 دولة ،و150 من اللاعبيين والضيوف الرسميين،والحكام، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا .

من جانبها أشادت آرورا زانولين رئيس الاتحاد الدولي لكرة الهدف بالتعاون البناء مع نادي عجمان لذوي الإعاقة ، مثنية على المستوى المشرِّف الذي ظهر به النادي من حيث الاستعداد لاستضافة البطولة .

و بدوره أشار الدكتور مصباح أبراهيم جفر إلى ان بطولة غرب آسيا لكرة الهدف - عجمان 2023 تعتبر النسخة الأولى التي يستضيفها نادي عجمان لذوي الاعاقة وقد كانت نسخة العام2016 من نصيب نادي خورفكان ضمن دورة ألعاب غرب آسيا الأولى وضمت خمس رياضات.

وقال مصباح إن هذه البطولة ستكون البطولة الأكبر على مستوى المنطقة ودولة الإمارات ، بمشاركة 12 منتخباً وطنياً بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة الهدف ، وعدد كبير من الحكام الدوليين، وأسرة كبيرة من الرياضيين ، وشكر نادي عجمان لذوي الاعاقة على تقديم الدعم الفني واللوجستي للبطولة .

و بدوره أشار جمعة علي سعيد النعيمي، إلى أن بطولة غرب آسياالتي استضافتها البحرين كانت قد أوصت ببطولة خاصة للمعاقين بصرياً والمكفوفين لأنهم لم يجدوا حظهم في البطولات الرياضية ، فاتفقت اللجان على تنظيم بطولة غرب آسيا للمكفوفين، وتقدمت عدة دوللاستضافة وتنظيم البطولة وبتوفيق الله استطاعت دولة الإمارات أن تحظى بتنظيم البطولة، ومن ثم الاتفاق على أن يستضيف نادي عجمان لذوي الإعاقة فعاليات بطولة عجمان لكرة الهدف 2023.

ومن ناحيته أشار حميد على الشامسي عضو اللجنة المنظمة إلى إن التحضيرات للبطولة مكتملة من كل الجوانب الفنية، وتجهيزات الملاعب والأدوات الرياضية التي تساعد اللاعبين خلال التدريبات، والصالات الرياضية المجهزة وفقا لأعلى المعايير العالمية .

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