برعاية خالد بن محمد بن زايد .. ختام ناجح للنسخة الـ 27 من بطولة العالم للجوجيتسو

المصدر: وام

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رسّخ منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" ريادته العالمية وتمكن من الاحتفاظ بلقب النسخة الـ 27 من بطولة العالم للجوجيتسو، التي استضافتها أبوظبي للعام الثالث على التوالي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي بصالة جوجيتسو أرينا – في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 29 أكتوبر -8 نوفمبر.

وسطّر أبطال الجوجيتسو واقعا جديدا، وحققوا لقب أكبر بطولة للجوجيتسو على صعيد المنتخبات للعام الثالث على التوالي، في ظل مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم.

وتجاوز المنتخب الوطني برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" جميع أرقامه السابقة في بطولة العالم، محققا 63 ميدالية ملونة بواقع، 26 ذهبية، و17 فضية، و20 برونزية.

وشهد اليوم الختامي لبطولة العالم منافسات فئات الباراجوجيتسو والأساتذة، وحضر المنافسات سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وبانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، والدكتور مروان علي الكعبي: المدير التنفيذي لادارة البنى التحتيه والاستجابه في بيورهيلث، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية للجوجيتسو.

من جانبه هنأ عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو القيادة الرشيدة للدولة بإنجازات أبنائها وبناتها من الأبطال وحفاظهم على الصدارة العالمية للعام الثالث على التوالي وقال “ نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، راع الرياضة والرياضيين، وملهم الأجيال الجديدة للإبداع والتميز في كل مجال، والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو في الإمارات وكل دول العالم، كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لرعاية سموه لبطولة العالم، التي تعد قيمة مضافة للحدث، ولكل المشاركين فيه، وحافزا كبيرا لهم على التميز والابداع”.

وأضاف “ دعم القيادة الرشيدة وراء كل إنجازاتنا، والإمارات محظوظة بلا شك بقادتها وشيوخها، وبالنسبة لنا حققنا أهدافا غير مسبوقة من الاستضافة، على المستويات التنظيمية والفنية والإدارية ، وكانت أبوظبي محط اهتمام العالم على مدار الأيام العشر الماضية، ونجحت في ترسيخ مكانتها العالمية كأهم مدن العالم في رياضة الجوجيتسو، وكانت المظلة التي اجتمع تحتها الرياضيين من مختلف أنحاء العالم”.

وقال “ نعتبر شهادة الوفود المشاركة وسام على صدورنا، وفي نفس الوقت الذي نطوي فيه صفحة هذه البطولة العالمية، نستعد للاستحقاق القادم بعد 3 أيام فقط – النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله" بمشاركة أكثر من 5000 لاعب ولاعبة خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الحالي.

واختتم الهاشمي قائلا “ أشكر جهود كل الشركاء والرعاة والأندية والأكاديميات والأسر والعائلات الذين وقفوا خلف أبنائنا وبناتنا ووثقوا في قدراتهم، وأتوقع المزيد من الإنجازات لأبناء الإمارات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو”.

وقال بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو إن استضافة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي لثلاث نسخ متتالية لبطولة العالم للجوجيتسو تمثل إنجازا غير مسبوق وقد لا يتكرر مرة أخرى في أي مدينة بالعالم، ناهيك عن المعايير العالمية الفريدة التي تعتمدها أبوظبي في استضافتها لكبرى البطولات العالمية، ما يجعل مهمة المدن المستضيفة للبطولة مستقبلا غير سهلة وحافلة بالتحديات إذا كانت ترغب في الحفاظ على نفس المعايير.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي “ إسم دولة الإمارات وأبوظبي يرتبط بشكل مباشر بالنجاح والإبداع والإبهار، وقد ظهر ذلك جليا في هذه النسخة من بطولة العالم وما سبقها، وإن أرادت الدول التي تترشح لاستضافة بطولاتنا في المستقبل تحقيق النجاح ، فعليهم أن يستلهموا التميز من تجربة أبوظبي ويتخذوها نموذجا للنجاح.. فشكرا لدولة الامارات والعاصمة أبوظبي وشكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله" الداعم الأكبر للرياضة عموماً ورياضة الجوجيتسو على وجه الخصوص على المستويين المحلي والعالمي والشكر موصول لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الذي كانت رعايته للحدث تشريفا وتكريما له ولمسؤولي الاتحاد الدولي للعبة".

ووقع اتحاد الامارات للجوجيتسو وكل من الاتحادات البحريني والمغربي والإسرائيلي للعبة مذكرة تفاهم على هامش البطولة تهدف لتعزيز نشر اللعبة وزيادة عدد الممارسين ورفع المستويات الفنية للاعبي البلدان الأربعة، حيث تضمنت الاتفاقية تبادل المعلومات الفنية والأساليب الإدارية وتأهيل الكوادر وتنظيم البطولات والمعسكرات الإعدادية وغيرها من البنود.

من جانبه ثمن عضو اتحاد الجوجيتسو الإسرائيلي إيلي بوبلينغر خطوة توقيع مذكرة التفاهم بين الدول الأربع، مشيراً إلى فوائدها العديدة.

وأضاف " مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم تهدف لتعزيز علاقات الصداقة والسلام بين الدول الأربع ، وجميعنا نرغب في اطلاع العالم بقدرة الجوجيتسو على تعزيز الأواصر بين جميع الدول".

وساهم الحي الرياضي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ضمن فعاليات البطولة داخل وحول جوجيتسو آرينا في إبراز حضارة الإمارات وتراثها، وتقديم تنوع فريد من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تجمع بين التراث والحداثة والتي قوبلت بتفاعل كبير من قبل جميع زوار وضيوف الحدث.

ويهدف الحي الرياضي أيضاً الى تعزيز النشاط الرياضي وأنماط الحياة الصحية، والتأكيد على أهمية الرياضة في المجتمع لما لها من مردود نفسي وبدني ومعنوي على ممارسيها.



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