توقف قلبه مرتين.. وفاة لاعب أردني في مباراة كرة يد (فيديو)

المصدر: البيان

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توفي اليوم الثلاثاء، لاعب نادي كفرنجة لكرة اليد عادل بكر عطاري، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، مساء أمس الاثنين، خلال مباراة فريقه أمام السلط ببطولة كأس الأردن لكرة اليد.

ونقل اللاعب بعد سقوطه في مباراة أمس، إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم.

وأكد رئيس نادي كفرنجة عماد فريحات، سوء الحالة الصحية لدى اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، بعدما سقط أرضاً بصورة مفاجئة خلال المباراة التي جمعت فريقه مع السلط، ضمن منافسات بطولة كأس الأردن لكرة اليد.

وأشار رئيس النادي إن اللاعب توقف قلبه بعد سقوطه خلال الشوط الثاني من المباراة، الأمر الذي استدعى تدخل المسعفين من الفريقين إلى جانب تدخل مسعفين آخرين، ونوه بأن جهود فرق الإسعاف نجحت في عملية الإنعاش له لكن عاد قلبه للتوقف مرة أخرى عند وصوله للمستشفى، مشيراً إلى أنه فور وصوله إلى المستشفى أجريت له عملية قسطرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة الساعات الماضية.

لاعب منتخب #الأردن لكرة اليد عادل بكر عطاري، يفارق الحياة أثناء خوضه مبارة محليةhttps://t.co/paiOLFPmKI@JordanOlympic pic.twitter.com/LT662nsHzz — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2022

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