رقم قياسي في بطولة العالم للرماية البارالمبية

المصدر: العين - البيان

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حققت السلوفاكية فيرونيكا فادوفيكوفا رقماً قياسياً في منافسات مسابقة البندقية ضغط هوائي لمسافة 10 متر وضعية الراقد للفرق والفردي مختلط فئة SH1 في بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 التي تحتضنها إمارة أبوظبي للمرة الأولى في نادي العين للفروسية وللرماية والغولف حتى 18 نوفمبر الجاري، برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية، وحلت الألمانية ناتشا هليتروب في المركز الثاني بتحقيق 253.9 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى الإسرائيلية يوليا شيرني برصيد 230.8 نقطة، وفي المسابقة نفسها للفرق حقق الفريق الألماني المركز الأول.

ورحب عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة بجميع الوفود المشاركة، وقال: اللجنة العليا وكافة اللجان العاملة تعمل على مدار الساعة من أجل تقديم حدث رياضي ناجح يتناسب مع السمعة الطيبة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة استحدثت هذا العام نظام التسجيل الإلكتروني للدول المشاركة ليتسنى إصدار التصاريح والموافقات في فترة زمنية لا تتجاوز يوم عمل.

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