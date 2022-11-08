3 فئات في «تمهيدي ماراثون اليوم الوطني» للهجن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني، إقامة منافسات لثلاث فئات عمرية مختلفة للمرة الأولى، وسط مشاركة نسوية مميزة تصدرتها حمدة محمد عبد الله حمدان، التي حققت أفضل النتائج بين الإماراتيات، وذلك في الحدث الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط أجواء حماسية ترقباً للحدث الرئيسي لماراثون اليوم الوطني المقرر إقامته يوم 6 يناير المقبل.

وشارك عدد من الفتيات في السباق التمهيدي استمراراً لتواجدهن في نسخة العام الماضي لأول مرة وقتها، وسط تفوق حمدة، التي سجلت أسرع الأزمنة في سباق الفئة العمرية 16 إلى 19 عاماً.

مقترح

وشهد عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، السباق وقام بتكريم الفائزين، وقال: أطلقنا 3 فئات في ماراثون اليوم الوطني في هذا العام لأول مرة تلبية لاقتراح نادي دبي لسباقات الهجن، من أجل مراعاة الفئات السنية وتجنّب إجحاف بعض المشاركين من الفئة السنية 20 إلى 30 سنة، بسبب فارق الأوزان، وبالتالي أقمنا لهم شوطاً إضافياً. وأضاف: يعزز ماراثون اليوم الوطني الارتباط برمز من الرموز التراثية لدولة الإمارات وهو «الجمل»، وقمنا بإطلاق هذا الماراثون، وخلال السنوات المتتالية نجحنا ببث الذي نريده من خلاله وإيصال الرسالة المطلوبة والتحفيز على ركوب الهجن مجدداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز