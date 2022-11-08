يوم الذهب.. منتخبنا يقترب من الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح منتخبنا الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، أقرب للاحتفاظ بلقب بطولة العالم للجوجيتسو في نسختها السابعة والعشرين، المقامة حالياً في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم، وتتصدر الإمارات المجموع العام للميداليات الذهبية، بتحقيقها لـ 26 ميدالية، متفوقة على كازاخستان بـ 21 ميدالية، وألمانيا بـ 16 ميدالية.

وتمكن أبطال الإمارات لفئة الشباب تحت 21 عاماً، أمس، من مواصلة التألق على البساط، ورفع رصيد الدولة في البطولة إلى 63 ميدالية ملونة، بواقع 26 ذهبية، و17 فضية، و20 برونزية.

كما حصدت الإمارات جائزة أفضل منتخب لفئة دون 21 عاماً، وأفضل اتحاد وطني يحقق أكبر عدد من الميداليات الذهبية في يوم واحد.

تتويج

وتوج بالذهب كل من حمدة الشكيلي لوزن (45 كغم)، وبلقيس الهاشمي لوزن (48 كغم)، وأسماء الحوسني لوزن (52 كغم)، وفاخرة المنصوري لوزن (فوق 70 كغم)، وعمر السويدي لوزن (56 كغم)، وخالد الشحي لوزن ( 62 كغم)، وشما الكلباني لوزن (63 كغم)، ومهدي العولقي لوزن (77 كغم)، وسعيد الكبيسي لوزن (85 كغم)، وسالم زايد لوزن (94 كغم)، وهزاع فرحان لوزن (فوق 94 كغم).

أما الميداليات الفضية، فكانت من نصيب سارة الحمادي وزن (45 كغم)، وشمسة العامري وزن (52 كغم)، ومايد الشحي وزن (62 كغم)، فيما توج بالميداليات البرونزية كل من علياء الظنحاني لوزن (57 كغم)، وسعود الحوسني وزن (62 كغم)، وحامد الهنائي وزن (94 كغم).

تاريخ

وبهذا الإنجاز، يكون منتخبنا الوطني قد حطم كل أرقامه القياسية السابقة، وصنع رقماً جديداً، يصعب تحطيمه في مستقبل تلك البطولة، فقد كان أعلى رصيد لمنتخب الإمارات في النسخة السابقة من البطولة، هو 53 ميدالية ملونة، منها 18 ذهبية. وعلى ضوء نتائج أمس، يكون المنتخب صنع تاريخاً جديداً، بالوصول إلى 63 ميدالية، منها 26 ذهبية، وبهذا الإنجاز، سيبقى تاريخ السابع من نوفمبر 2022، شاهداً على أهم إنجازات الإمارات في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للجوجيتسو، كما أنه سيبقى في الذاكرة يوم مجد في مسيرة اللعبة، من حيث حصد الميداليات الذهبية، بسواعد أبناء وبنات الوطن.

حضر المنافسات، بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، ومنصور الكتبي المدير التنفيذي للخدمات الرقمية والمؤسسية في شركة مبادلة للاستثمار، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية.

خطوة

وقال فهد علي الشامسي: «يواصل أبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو، تحقيق الأرقام المبهرة، وإثراء رصيد الدولة من الميداليات الملونة، ما يقربنا خطوة إضافية من الحفاظ على لقب بطولة العالم، للعام الثالث على التوالي».

وأضاف: «أداء أبطالنا يستحق كل الإشادة والتقدير والثناء، وكانوا على قدر المسؤولية والتطلعات، وتصدروا عن جدارة، وبشكل مطلق، منافسات فئتي دون 18 و21 عاماً، وهو ما يعكس العمل المتقن والجبار للجهاز الفني، في إعداد هذا الجيل الرائع والاستثنائي، والذي يمثل نواة المستقبل من اللاعبين القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات للدولة في الاستحقاقات المقبلة».

مشهد

وقال البطل عمر السويدي، الذي فاز بذهبية وزن 56 كغم: إنها مناسبة تدعو إلى الفخر والاعتزاز، بوصول لاعبين إماراتيين إلى نهائي العالم في وزن 56 كغم، والأمر المفرح، أن الذهب والفضة كلتاهما، كانا من نصيب دولة الإمارات، لأنني واجهت زميلي في المنتخب بالمباراة النهائية.

وقال خالد الشحي بطل العالم في وزن «62 كغم»: «سعيد بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم، بعد فوزي بعدد من النزالات الصعبة، لا سيما الأخير، إلا أن تشجيع الجماهير وتوجيهات المدرب، شكلت حافزاً إضافياً لي، للثبات والإصرار والتفوق على الخصم. أهدي هذا الإنجاز لشعب الإمارات، وقيادته الرشيدة، وبالطبع إلى اتحاد الجوجيتسو، الذي ذلل أمامنا العقبات في مشوارنا للبطولة».

600

نظمت وزارة الداخلية فعالية مميزة لتعليم الرماية على هامش البطولة، وهدفت هذه الفعالية التي أقيمت يومياً في جوجيتسو أرينا ضمن فعاليات ثقافية وتراثية ورياضية عديدة لنشر ثقافة الرماية وتعزيز الوعي بهذه الرياضة الشيقة، وقد وصل عدد الرماة ضمن الفعالية إلى 600 مشارك، كما كان لأصحاب الهمم حصة في المشاركة، وتعكس هذه الفعالية ثقافة الابتكار وتعزيز انتشارها، حيث تم عرض تقنية مبتكرة لهذه الرياضة تضع اللاعب أمام تحدي إصابة هدف متحرك يتم التحكم به عن بعد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز