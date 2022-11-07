في أقل من شهر.. 6 بطولات عالمية على أرض الإمارات

المصدر: وام

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تواصل دولة الإمارات تفردها وتميزها في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية في العالم طوال العام، .

ومع بداية شهر نوفمبر الجاري انطلقت العديد من الأحدث الرياضية العالمية، والتي تقام بمشاركة نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم، وبحضور رسمي لافت من رؤساء المنظمات والاتحادات الدولية والقارية.

وتستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة ثاني أكبر وأهم البطولات العالمية للجوجيتسو الشهر الجاري، حيث تستضيف "صالة جوجيتسو" آرينا بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الرابعة عشرة، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري، وقد سبقتها انطلاقة بطولة العالم للجوجيتسو يوم 29 من أكتوبر الماضي، وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء 8 نوفمبر الجاري، ويصل مجموع المشاركين في البطولتين لما يزيد عن 7000 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم.

وخلالها فعاليات البطولة العالمية استضافت العاصمة أبو ظبي أيضا كونجرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو والذي عقد بحضور ممثلي 70 دولة، وسوف تستضيف جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 14 نوفمبر الجاري على هامش بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين.

وكانت الانطلاقة الثانية لأهم الأحداث الرياضية في الإمارات من خلال بطولة العالم للبادل تنس " دي بي ورلد للبادل" والتي انطلقت يوم 31 أكتوبر الماضي، وأسدل عنها الستار أول أمس 5 نوفمبرالجاري، حيث أقيمت في الإمارات للمرة الأولى، .

وشهدت البطولة التي أقيمت بإشراف من الاتحاد الدولي للعبة مشاركة أقوى منتخبات العالم في اللعبة وهي الإمارات و اسبانيا متصدر التصنيف العالي، ومنتخب الأرجنتين وصيف التصنيف العالمي وحامل اللقب 6 مرات، ومنتخب البرازيل المصنف الثالث عالميا وكذلك منتخبات تشيلي والإكوادور، والأوروجواي، وبريطانيا والبرتغال، وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، والمكسيك، ومصر وقطر.

وعلى شاطئ كايت بيتش في دبي كانت بطولة "كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية" حاضرة في نسختها الحادية عشرة، بالإمارات، وذلك بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" حيث أقيمت خلال الفترة من الأول من نوفمبر الجاري وحتى يوم أمس السادس من الشهر نفسه بمشاركة 8 من أقوى المنتخبات في العالم مثلوا قارات العالم، وهم منتخبات:" الإمارات والمملكة العربية السعودية واليابان واسبانيا وايران و البرازيل وأمريكا، وباراجواي" بالإضافة إلى الحضور الجماهير ي اللافت على مدار أيام البطولة.

وانطلق أمس الأحد السادس من نوفمبر، حفل افتتاح منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 في قلعة الجاهلي بمدينة العين .

وتحتضن العاصمة أبوظبي المنافسات باعتبارها أول بطولة تقام على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري من تنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

كما انطلقت اليوم الاثنين فعاليات النسخة الأولى من مهرجان "بايك أبو ظبي 2022"، وذلك حتى 13 من الشهر الجاري، على كورنيش أبو ظبي وهو المهرجان الذي يعد أحدث مبادرة لمنصة "بايك أبوظبي"، التي أطلقت في نوفمبر 2021 لدعم أهداف وطموح الإمارة بأن تصبح وجهة رائدة لاحتضان فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية.

ويستضيف "مهرجان بايك أبو ظبي"، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية، أبرزها "بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية" - أبوظبي 2022 - التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، حيث تستقطب نخبة دراجي المناطق الحضرية من 33 دولة.



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