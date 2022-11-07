مجلس الرياضيين في شرطة دبي ينظم مبادرة «محسوب»

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس الرياضيين في شرطة دبي ضمن مبادرة «محسوب» التوعوية للطلبة المرشحين بهدف رفع الوعي لديهم حول أهمية حساب السعرات في الوجبات الغذائية.

وقدم الرائد الدكتور خبير سعيد المري رئيس المجلس لمحة مُتكاملة عن مبادرة «محسوب» وأهميتها للطلبة المرشحين في قياس السعرات الحرارية ضمن الوجبات الغذائية، مبيناً أن المجلس يعمل على إطلاق المبادرات والبرامج التطويرية للرياضيين من منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي، لدعمهم بشكل أكبر ورفع مستوى أداء المنظومة الرياضية، وتحويل التحديات إلى فرص.

ونفذ المجلس بالتعاون مع المدرب عبدالله العوضي محاضرة عن أهمية السعرات الحرارية وكيفية معرفة القدر الذي يحتاجه كل شخص منها بناءً على هدفه الرياضي سواءً من زيادة وزنه أو إنقاصه مع الحرص على الالتزام بكمية السعرات الحرارية اليومية حسب التخطيط السليم.

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