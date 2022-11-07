استقبال بالورود لشباب الرجبي أبطال آسيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

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دبي- العوضي النمر

لقيت بعثة منتخبي الشباب والشابات للرجبي، استقبالاً حافلاً بالورود لدى وصولهما مطار دبي الدولي يوم أمس، بعد الفوز بذهبية كأس آسيا في البطولة التي أقيمت في أوزبكستان، حيث كان في استقبالهما عبد العزيز الحصان الشامسي مدير إدارة الرياضة التنافسية بهيئة الرياضة.

وقال محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي رئيس البعثة، إن الإنجاز الذي تحقق ثمرة جهود كبيرة، وعمل جماعي متكامل، سواء من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أو أعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين.

إنجاز كبير

وأضاف الزعابي: إن تحقيق منتخبا الإمارات للشباب والشابات، الفوز بالميداليتين الذهبيتين وكأسي بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، تحت 20 سنة، التي أسدل عليها الستار في مدينة أنقرين الأوزبكية، بعد الفوز على أوزبكستان والهند في المباراتين النهائيتين، يعتبر إنجازاً بكل المقاييس، ويبرهن على أن مستقبل اللعبة زاهر، بوجود عناصر واعدة موهوبة.

وأشار الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، إلى أن الإنجاز الذي تحقق، يضاف لسجل اللعبة العامر بالإنجازات، حيث إن الإمارات أول دولة في تاريخ الاتحاد الآسيوي للرجبي، تحصل على ذهبية الشباب والشابات معاً.

وعبّر الزعابي عن حزنه لعدم وجود ملاعب لمنتخبات الرجبي تتدرب عليها، استعداداً للعديد من البطولات التي ستشارك فيها المنتخبات، مثل جولة سباعيات كوريا الجنوبية، والجولة الثانية لكأس آسيا، والتي ستقام في العين، نظراً لانشغال ملاعب طيران الإمارات بالاستعداد لبطولة دبي سيفنز، ومطالبة بعض الأندية الخاصة بمقابل مادي يفوق قدرات وإمكانات الاتحاد.

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