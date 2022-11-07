انطلاق النسخة الثانية من كأس دبي للبادل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بطولة كأس دبي للبادل، عن انطلاق النسخة الثانية من البطولة، التي تستمرّ حتى 27 الجاري، بنظام خروج المغلوب، وتستضيف ستة من أندية الإمارات 6 بطولات مختلفة تشمل جميع الفئات، إلى جانب مجموعة من المبادرات المجتمعية التفاعلية وأنشطة المشجعين، ومن المتوقع أن تستقطب المنافسات 2000 لاعب من أكثر من 20 نادياً، كما تتضمن دورة هذا العام مجموعة أخرى من المنافسات، منها الدورة الأولى لبطولة كأس البادل للجهات الحكومية والتي سوف يتنافس من خلالها موظفو الجهات الحكومية في الإمارة، وتقدّم المنافسات، التي تستمر من 17 حتى 20 نوفمبر 2022، فرصةً للعاملين في القطاع العام لاختبار مهاراتهم وقدراتهم في رياضة البادل.

وقال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي وتجربة العملاء في بنك الإمارات دبي الوطني: «تعد رياضة البادل إحدى أسرع الرياضات نمواً وتنال شعبية متزايدة، ويواظب على ممارستها موظفونا وعملاؤنا، لذلك يسعدنا أن نواصل دعمنا لكأس دبي للبادل والمساهمة في تحقيق النمو المستمر لهذه الرياضة في جميع أنحاء دبي وعلى صعيد الدولة. وأضاف:» يمكن لرياضة البادل أن تؤدي دوراً كبيراً في تشجيع سكان الإمارة على رفع لياقتهم البدنية، وتؤكد شراكتنا الراسخة مع تحدي دبي للياقة التزامنا بتشجيع موظفينا وعملائنا على اتخاذ الرياضة كأسلوب حياة«.

من ناحيته قال عمار العوضي، مسؤول المسابقات والعيادات في كأس دبي للبادل: نعمل للعام الثاني على التوالي على تعزيز مكانة اللعبة في الإمارات،وسيشهد نظام البطولة هذا العام بعض التغيرات متوقع أن تكون مفاجأة سارة لجميع المشاركين».

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