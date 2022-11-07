فريق تورك ماسترز يفوزبـ«طواف ناصر بن حمد»

المصدر: البيان

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‏فاز الدراج أحمد الفهيم من فريق تورك بالقميص الوردي المخصص لفئة الماسترز، في طواف الشيخ ناصر بن حمد للدراجات الهوائية الذي أقيم في عطلة نهاية الأسبوع، وشهد الطواف في نسخته الثانية مشاركة 27 فريقاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي مكونين من 200 دراج.

وعبر زعل خليفة بن زعل مدير فريق تورك عن سعادته بالمشاركة الناجحة، وحصد مراكز متقدمة، معبراً عن تقديره لدعم الجهات الراعية وفي مقدمتها الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات و مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) والبراري للعقارات على الدعم المستمر لهم في المشاركات الخارجية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.

يذكر أن فريق تورك تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.

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