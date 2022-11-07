الفجيرة تستضيف بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج وكونغرس اللعبة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يستضيف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة ولأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج «45» بمشاركة أكثر من 530 لاعباً ولاعبة يمثلون 44 دولة وذلك في الفترة من 12 نوفمبر وحتى 19 منه، كما تشهد الإمارة استضافة اجتماعات الكونغرس العالمي «64» لأعضاء لعبة الشطرنج فضلاً عن إقامة دورة لحكام اللعبة تسبق انطلاقة المنافسات والتي تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة والذي ترأس المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة بفندق نوفوتيل مقر إقامة البطولة والكونغرس العالمي، بحضور محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس النادي واللجنة المنظمة، وعبر تقنية الاتصال المرئي زوم شارك اليوناني هاري فوجياكيس رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، وحضر المؤتمر الصحافي أيضاً مريان كوفاسيفيتش عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي وأعضاء نادي الفجيرة للشطرنج المهندس إبراهيم آل بركت وجاسم هيكل ومريم المطروشي.

جوائز

وقال عبد الله آل بركت إن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية هي الأعلى على مستوى البطولات السابقة وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية نحو 40 ألف يورو منها 30 ألف يورو لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج و40 ألف درهم إماراتي لبطولة الفجيرة الدولية للشطرنج الخاطف.

وأكد آل بركت أن إعلان استضافة الفجيرة لهذه البطولة تم خلال اجتماع الكونغرس الماضي والذي عقد في جزيرة رودس، معرباً عن أمله في نيل إمارة الفجيرة عضوية المكتب التنفيذي عبر الانتخابات التي تقام على هامش البطولة.

من ناحيته قال محمد الزعابي: إن اللجنة المنظمة عملت بجد لإبداء المساعدة لنجاح عملية التسجيل للاعبين بالتعاون مع فريق عمل الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج ،وكشف الزعابي عن أن الفجيرة ربما تشهد ضم الهند لعضوية اتحاد اللعبة لأول مرة كذلك وهذا يعتبر حدثاً تاريخياً في حد ذاته.

تميز

بدوره أشاد اليوناني هاري فوجياكيس بحل مسائل الشطرنج بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في الفجيرة ووصفها بـ الاحترافية والعالمية ومنوهاً إلى أن دولة الإمارات عرفت بتميزها العالمي خلال استضافة الأحداث الدولية ومنها الرياضية ومتمنياً للمحفل العالمي الشطرنجي النجاح والتوفيق.

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