«نجوم المستقبل» تدشن موسم «كاراتيه الإمارات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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دشنت بطولة نجوم المستقبل، موسم «كاراتيه الإمارات» 2022-2023، بانطلاق نسختها السابعة المؤهلة للانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية لفئات الأشبال والفتيات والرجال والسيدات، والتي أقيمت في قاعة نادي الشارقة الرياضي، للأعمار من 6 وحتى فوق 19 عاماً، بمشاركة 335 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً ومركزاً وتنافسوا في 51 مسابقة في «كاتا» وكوميتيه، وأول مرة منذ النسخة الأولى من البطولة قبل أكثر من 7 أعوام، وسط تألق لافت للاعبين واللاعبات من أبناء الدولة.

وشهدت البطولة منافسات مثيرة بين الفرق المشاركة، وأفرزت مواهب واعدة ينتظرهم مستقبل باهر، في ظل تطبيق آليات جديدة في قرعة فئة البراعم والزهرات من 6 وحتى 9 أعوام، والتي أسفرت عن تتويج جميع اللاعبين واللاعبات في مسابقات تلك الفئة وسط فرحة كبيرة من اللاعبين، وأولياء أمورهم.

وبعد منافسات مثيرة، توج فريق شباب الأهلي بلقب البطولة في مسابقتي كاتا وكوميتيه، بعد أن جمع 50 ميدالية متنوعة، 23 ذهبية و13 فضية و14 برونزية، وحل فريق اتحاد كلباء، ثانياً بحصوله على 14 ميدالية، 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، وجاء فريق الشارقة الرياضي ثالثاً برصيد 19 ميدالية، 4 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات، وحل فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الرابع بحصوله على 20 ميدالية، 4 ذهبيات و6 فضيات و10 برونزيات، فيما جاء فريق الفجيرة للفنون القتالية خامساً بحصوله على 9 ميداليات، 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

وحضر الختام، وتتويج الأبطال، راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي، وإبراهيم النعيمي، والدكتورة حصة بن حيدر، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

وهنأ آل علي الفائزين والفائزات، مشيداً بارتفاع مستوى المنافسات، ومبدياً ارتياحه لبروز مواهب وطنية واعدة، سيتم اختيار عدد منها للانضمام للمنتخبات الوطنية من الأسبوع الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة غربي آسيا التي ستقام في الفترة من 23 وحتى 27 نوفمبر الجاري في الشارقة، مشيداً بجهود اتحاد اللعبة في إقامة بطولة متميزة ومثنياً على عمل مجالس إدارات الأندية المشاركة بفاعلية في أنشطة الاتحاد.

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