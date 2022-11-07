تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق مهرجان «بايك أبوظبي 2022» اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «بايك أبوظبي 2022»، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وتستمر حتى 13 نوفمبر، بجوار نيشن تاوعلى كورنيش أبوظبي، ويعد المهرجان أحدث مبادرة لمنصة «بايك أبوظبي»، التي أطلقر سموّه في نوفمبر 2021 لدعم أهداف الإمارة لتصبح وجهة رائدة لاحتضان فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية، ويستضيف «مهرجان بايك أبوظبي»، الذي يُنظمه مجلس أبوظبي الرياضي، فعاليات عالمية أبرزها «بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية»، أبوظبي 2022، التي تقام أول مرة في منطقة الشرق الأوسط، من 9 وحتى 13 نوفمبر، وتستقطب نخبة دراجي المناطق الحضرية من 33 دولة، للمنافسة على فئات بي ام اكس فلاتلاند، بي ام اكس بارك ، تريلز.

«بايك أبوظبي جران فوندو»

ويشهد المهرجان، يوم 12 نوفمبر، النسخة الأولى من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي، على مسار بطول 150 كم يربط انطلاقاً من بوابة الشرق مول في أبوظبي وصولاً إلى مسار الدراجات بمدينة العين، يتنافس هواة هذه الرياضة من الجنسين على جوائز تصل إلى 2 مليون درهم، بمشاركة أيقونة دراجي العالم البريطاني كافيندش.

ويستعد مجتمع محبي الدراجات الهوائية في أبوظبي للمشاركة في جولة مفتوحة بكورنيش أبوظبي يوم 13 نوفمبر، ضمن مساعي مجلس أبوظبي الرياضي لجعل الرياضة جزءاً من الحياة اليومية بالمجتمع. وتوجه عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة للمهرجان ، مبيناً أن المهرجان يعتبر محركاً أساسياً لطموحات أبوظبي، لتكون الوجهة العالمية الرائدة في رياضة الدراجات الهوائية.ترحيب

ورحب العواني بنخبة الدراجين المشاركين من 33 دولة في بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية مبيناً أن الاستضافة تدل على ثقة الاتحادات والهيئات الدولية بقدرة أبوظبي على تقديم تنظيم مبهر، ومشيراً إلى أن أبوظبي ستكون على موعد مع أسبوع مثير لجميع محبي رياضة الدراجات، كما يترقب الجميع سباق جران فوندو الشهير، بجوائز تصل إلى 2 مليون درهم، ووجه العواني الدعوة لعموم فئات المجتمع للمشاركة في جولة الدراجات الهوائية التي ستقام على امتداد كورنيش أبوظبي صباح اليوم الختامي للمهرجان.

فرصة

وقال أسامة الشعفار، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات: يعد مهرجان بايك أبوظبي، فرصة ثمينة لمحبي رياضة الدراجات الهوائية لمتابعة بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية عن كثب، بل يتيح المهرجان المشاركة في سباق بايك أبوظبي جران فوندو، إضافة إلى حزمة من الفعاليات المصاحبة التي توفرها منطقة المشجعين، فضلاً عن الجولة المجتمعية المفتوحة للعموم والتي ستقام بالختام.

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