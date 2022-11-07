عمير الفلاسي: 5 ملايين درهم جوائز «السلم للدراجات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية عن أن قيمة الجوائز المالية للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة في سباقات الموسم السابع من البطولة الأهم والأكبر في عالم الدراجات الهوائية في المنطقة، تبلغ 5 ملايين درهم، ما يجعلها الأكبر في العالم على مستوى الجوائز لبطولات الدراجات الهوائية للهواة.

ورفع عمير الفلاسي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم سموه الكريم ورعايته وتوجيهاته لتنظيم بطولة السلم للدراجات الهوائية سنوياً، وتوفير جميع سبل التطور والنمو لها، ومكافآت سموه الكبيرة للمشاركين.

وتم إطلاق بطولة السلم للدراجات الهوائية لأول مرة في 2017 بمنطقة سيح السلم بسباقين رئيسيين للهواة الرجال، قبل أن تواصل التطور مع زيادة السباقات والفئات المختلفة من سباقات الدراجات للجنسين.

ومن المتوقع أن تستقطب بطولة الموسم الجديد أكثر من 1000 دراج من الإماراتيين، والمقيمين، ومحترفي دول مجلس التعاون من الجنسين.

رعاية

وقال الفلاسي: أصبحت بطولة السلم الحدث الأهم في رياضة الدراجات الهوائية ليس على مستوى الدولة والمنطقة وإنما على مستوى العالم ، فقد ولدت البطولة ونالت الرعاية بالمنافسات القوية والمشاركين المتميزين القادرون على التألق والتطور، كما أن عدم الاكتفاء بالنجاح الذي يتحقق في كل موسم، وإنما مواصلة التطوير والنمو وزيادة عدد السباقات واستقطاب المزيد من المشاركين من أبناء الدولة والمقيمين، ومن دول مجلس التعاون، كما أن الفرق تحرص على استقطاب أهم الدراجين.

وأضاف: البطولة حققت قفزات كبيرة على مستوى المشاركين وأعداد السباقات وقيمة الجوائز خلال 6 سنوات فقط، فقد انطلقت البطولة عام 2017 بسباقين فقط للرجال شارك فيهما 120 دراجاً من الإماراتيين فقط، ومع الموسم الثاني ارتفع العدد إلى 3 سباقات للرجال بمشاركة 180 دراجاً من 8 جنسيات، وارتفع عدد الجنسيات بالموسم الثالث إلى 10 جنسيات، فيما شهد الموسم الرابع زيادة عدد السباقات إلى 4 ومشاركة 213 دراجاً من 17 جنسية، كما شهد الموسم الرابع أيضاً تنظيم أول سباق للسيدات شاركت فيه 42 متسابقة.

تنظيم

وأردف: شهد الموسم الخامس من البطولة تنظيم 6 سباقات بمشاركة 400 من الرجال و163 من السيدات من 22 جنسية، فيما واصلت البطولة النمو ليشهد الموسم السادس تنظيم 7 سباقات بمشاركة 645 من الرجال و156 من السيدات من 42 جنسية، وتنوعت السباقات ما بين منافسات للهواة والمحترفين والدراجات الصحراوية، ةتم تنظيم سباقين بمناسبة عام الخمسين، وها نحن نعلن عن الموسم السابع الذي يتضمن قفزة كبيرة في الجوائز وصلت إلى 5 ملايين درهم، وكذلك مشاركة أكثر من 1000 متسابق من الرجال والنساء ومن مختلف الجنسيات.

10 سباقات

ويضم برنامج الموسم السابع منافسات حافلة بواقع 10 سباقات، وهي 7 سباقات رئيسية و3 سباقات تأهيلية.

وكشفت اللجنة المنظمة أن النسخة السابعة ستقام على مدار 3 شهور من ديسمبر 2022 إلى فبراير 2023، مع اعتماد سبع سباقات رئيسية للهواة والمحترفين من كلا الجنسين ذكور وإناث، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال بتاريخ 10 ديسمبر المقبل، وسباق الهواة الإماراتيات للسيدات يوم 11 ديسمبر، وسباق السلم الصحراوي الأول يوم 17 ديسمبر، وسباق النخبة للرجال يوم 8 يناير المقبل، وسباق السلم للهواة الإماراتيين الرجال الثاني يوم 11 فبراير المقبل، وسباق السلم للنخبة السيدات يوم 12 فبراير، وسباق السلم الصحراوي الثاني يوم 26 فبراير.

كما سيتم تنظيم 3 سباقات تأهيلية، وهي السباق التأهيلي لسباق الهواة الإماراتيين الأول الرجال، والسباق التأهيلي لسباق الهواة الإماراتيين الثاني الرجال، والسباق التأهيلي لسباق النخبة الرجال، والتي سيتم تنظيمها من قبل اتحاد الدراجات الهوائية.

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