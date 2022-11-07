خالد بن زايد يشهد افتتاح مونديال الرماية البارالمبية

المصدر: العين - وام

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شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أول من أمس، حفل افتتاح منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 في قلعة الجاهلي بمدينة العين، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نادي العين الفروسية وللرماية والغولف وتستمر حتى 18 الجاري بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

وتقام اليوم منافسات مسابقة البندقية ضغط هوائي لمسافة 10 أمتار وضعية الراقد للفرق فئة SH1، وتصفيات مسابقة 25 متراً مسدس ساكتون (ناري) مختلط فئة SH1 للفرق، يشارك في البطولة 259 لاعباً ولاعبة من 54 دولة، يتنافسون في 41 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات، وتشهد البطولة للمرة الأولى إدراج منافسات معتمدة لرماية فئة المكفوفين، وخصصت اللجنة البارالمبية الدولية 31 بطاقة تؤهل أصحابها من الرماة المتنافسين بمختلف المسابقات المدرجة للمشاركة مباشرة في منافسات دورة باريس البارالمبية 2024.

حضور

حضر حفل الافتتاح الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وحمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني، مدير إدارة رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد العليا، وذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، وطلال الهاشمي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، والدكتورة بشرى الملا المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، وعبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، ونافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالمؤسسة، وقاسم الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتور جابر حميتي سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة، وجيسلين بيريز رئيسة اللجنة الفنية لبطولات العالم للرماية البارالمبية، وتايلور عضو اللجنة الفنية لبطولات العالم للرماية البارالمبية، وعدد من المسؤولين.

ترحيب

ورحب سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، بوفد اللجنة البارالمبية الدولية والرياضيين المشاركين في منافسات البطولة على أرض زايد الخير، وقال: بكل احترام وتقدير نستقبلكم، وستجدون في زيارتكم تجربة فريدة لاستكشاف ثقافتنا والإنجازات التي حققتها الإمارات في كافة المستويات، وإنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا أن تحتضن مدينة العين المنافسات، والتي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يثبت ويؤكد مدى ما تحقق من نجاحات مستمرة لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات، ولولا الدعم الكبير الذي نتلقاه من قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات لما تحققت تلك الإنجازات.

اهتمام

وقال الدكتور مغير الخييلي: إن ما يحققه أصحاب الهمم من نجاحات في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية كافة، هو ثمرة اهتمام قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الرئيس لرياضة أصحاب الهمم.وأضاف: أن احتضان أبوظبي منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية، نتيجة ما تحقق من نجاحات مميزة لاستضافة خمس بطولات سابقة لكأس العالم، وهي شهادة نجاح وتميز تسهم بشكل كبير بتعريف الأسرة الرياضية الدولية بإمكانيات أبناء الإمارات وعطائهم الكبير في التنظيم.

تعاون

رحب عبد الله الحميدان بالوفود المشاركة من اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية على أرض الإمارات، وقال: تسعى مؤسسة زايد العليا من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات على مستوى أبوظبي لتقديم بطولة نموذجية تعبر عن قدرات أبناء الإمارات على استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات والأحداث، لا سيما الرياضية، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة. وتقدم الحميدان بالشكر إلى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان لتشريف سموّه حفل الافتتاح، في إشارة إلى الاهتمام الكبير من سموّه بدعم جهود إنجاح تنظيم واستضافة البطولة، معرباً عن تمنياته أن يتمكن أبطال منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية من الوصول لمنصات التتويج وحجز بطاقات التأهيل للمشاركة في منافسات دورة باريس البارالمبية 2024.

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