سعيد بن مكتوم يتوّج الأرجنتين بلقب «مونديال البادل»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم «دي بي ورلد للبادل - دبي 2022» منتخب الأرجنتين للرجال بلقب بطولة العالم للبادل التي اختتمت منافساتها أول من أمس على الملعب الرئيس لسوق دبي الحرة للتنس، ونظمها اتحاد الإمارات للبادل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم يرافقه لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل بتتويج منتخبي إسبانيا وفرنسا لحصولهما على المركزين الثاني والثالث في منافسات الرجال ومنتخبات إسبانيا والأرجنتين وإيطاليا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة السيدات.

نجاح

ووجّه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته ودعمه اللامحدود للبطولة، وتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسوق دبي الحرة وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) وجميع الشركات الراعية للبطولة، ما ساهم في نجاح هذا الحدث العالمي وعكس الصورة الحضارية ومشرقة عن دبي وإظهار قدراتها التنظيمية والسياحية، كما أعرب عن امتنانه وشكره إلى الاتحاد الدولي للبادل على الثقة التي منحها لدبي لاستضافة البطولة لأول مرة في تاريخها.

وأكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن النجاح الكبير والحضور الجماهيري اللافت في مختلف المباريات وخصوصاً في النهائي يترجم حجم الانتشار الواسع الذي حققته لعبة البادل في الإمارات وتزايد شعبيتها بفضل ما تجده من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وختم قائلاً: النجاح المبهر ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل وأعضاء اللجنة المنظمة على مدار أيام البطولة، شكراً للجميع وشكراً للجماهير التي حضرت بأعداد غفيرة، ما يعكس الشغف باللعبة ونجاح جهود التطوير المستمرة منذ سنوات.

حضور

حضر النهائي العديد من الشخصيات والقيادات الرياضية، تقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، ومعالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبد الله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وأعضاء اللجنة المنظمة، وممثلو الشركات الراعية للبطولة، وجماهير غفيرة.

مواجهة

وحصد منتخب الأرجنتين اللقب بعد فوزه في النهائي على نظيره الإسباني 2 - 1، في مواجهة قوية سجلت حضوراً جماهيرياً وصل إلى أكثر من 5000 مشجع وأجواء مبهرة، حيث انطلق النهائي في الخامسة عصر السبت واستمر لأكثر من 8 ساعات، لينتهي في الساعات الأولى من اليوم التالي.

وتقدم منتخب «التانغو» في المباراة الأولى بواسطة خوان ليبرون وفرانشيسكو نافارو على فيدريكو شينغوتو واوغستين تابيا 6 - 3 و5 - 7 و6 - 3، وفازت الأرجنتين بالمباراة الثانية عن طريق مارتن دي نينو وفرانكو ستوباتشوك 6 - 3 و6 - 2 قبل أن يحسم الثنائي كارلوس غوتيريز وفرناندو بيلاستغوين اللقب للأرجنتين بتغلبهما على أليخاندرو رويز وجينيروم غونزاليس في المباراة الثالثة بنتيجة 6 - 4 و5 - 7 و6 - 3.

وبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 500 ألف يورو، تم توزيعها بالتساوي على جميع المنتخبات من الأول إلى السادس عشر، وحصل الفائز باللقب على 45 ألف يورو والوصيف على 30 ألف يورو .

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