منتخب هوكي الجليد للسيدات يهزم اندورا في دولية الكويت

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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ضرب منتخبنا الوطني لهوكي الجليد للسيدات بقوة في افتتاح منافسات بطولة الكويت الدولية التطويرية للهوكي والتي تقام على صالة نادي الألعاب الشتوية الكويتي وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، بعد الفوز على منتخب اندورا 10-1 في أولى مباريات البطولة التي يشارك فيها 6 منتخبات وهي لوكسمبورغ وإيرلندا وكولومبيا وأندورا والكويت إضافة إلى الإمارات، وتقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF) وتجري المنافسات بنظام الدور الواحد ويحصل على اللقب صاحب الصدارة بأكثر النقاط، وحصلت مريم العوال على جائزة أفضل لاعبة في المباراة من منتخبنا، كما التقى منتخب الكويت مستضيف البطولة نظيره الكولومبي في حين لعب منتخب لوكسمبورغ مع إيرلندا.

من جانبه، أكد فهيد العجمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن تنظيم الكويت لهذا التجمع الدولي نجاح لرياضة الهوكي الكويتية وخاصة أنها المرة الأولى التي تقام فيها هذه البطولة لفئة السيدات بعد أن أقيمت بطولات تطويرية لمنافسات الرجال، وأضاف: البطولة تعد تجربة مهمة لجميع المنتخبات المشاركة لتطوير مهاراتها الفنية واكتساب خبرات المباريات الدولية، بالإضافة إلى أن البطولة يقودها طواقم تحكيمية دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة وسيحضرها عدد من كبار مسؤولي الاتحاد.

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