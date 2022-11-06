منتخبنا الوطني للجوجيتسو يرفع رصيد الإمارات إلى 46 ميدالية في بطولة العالم بأبوظبي

المصدر: وام

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واصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" صدارته لبطولة العالم للجوجيتسو في نسختها الـ 27 المقامة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم.

ونجح أبطال الإمارات لفئة الشباب تحت 18 عاما في رفع رصيد الدولة في البطولة إلى 46 ميدالية ملونة بواقع، 15 ذهبية، و14 فضية، و17 برونزية.

وتم تخصيص منافسات اليوم الأحد لفئة تحت 18 عاما، وتمكن لاعبو منتخبنا الوطني برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" من خطف الأضواء وأحرزوا 5 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية.

وتوج بالذهب كل من روضة الشامسي لوزن (40 كجم)، وعائشة الشامسي لوزن (44 كجم)، وحمد الشحي لوزن (46 كجم )، ومحمد الشحي لوزن (50 كجم)، وفهد الحمادي لوزن ( 73 كجم).

أما الميداليات الفضية فقد تحققت عن طريق جميعة الحمادي وزن (فوق 70 كجم)، وماجد البلوشي وزن (46 كجم)، وعبد الحمن محمد وزن (50 كجم)، وعبدالرحمن المرزوقي وزن (55 كجم)، وفيصل الواحدي وزن (66 كجم)، وهزاع الحساني وزن (73 كجم)، وعمار الحوسني وزن (فوق 81 كجم).

فيما توج بالميداليات البرونزية كل من ميرة السعيدي وزن (40 كجم)، وحصة الياسي وزن (44 كجم)، واليازية الكلباني وزن (57 كجم)، وميرا الجرجاوي وزن (70 كجم)، وخالد الشامسي وزن (55 كجم).

حضر منافسات اليوم كل من بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وهادي العسكري، نائب رئيس العلاقات والأنشطة المجتمعية في شركة مبادلة للاستثمار، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الامارات الجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية.

​ وأشاد سعادة محمد سالم الظاهري بالأداء الكبير لشباب وشابات المنتخب الوطني، مؤكدا أن ما يحققه هذا الجيل من إنجازات ونجاحات هو ثمرة الدعم الكبير والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والتي ساهمت في تحقيق الريادة لجوجيتسو الإمارات على مستوى العالم، ومهدت الطريق أمام صناعة جيل جديد من المواهب والأبطال القادرين على المنافسة واعتلاء منصات التتويج العالمية.

وقال الظاهري : " عام 2022 هو عام الإنجازات الكبيرة والاستثنائية للمنتخب الوطني، في أكثر من بطولة، انطلاقا من آسيوية البحرين، إلى الألعاب العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية ثم بطولة العالم بأبوظبي".

وأضاف : " فخورون بهذا الجيل الموهوب والمتحمس للتألق وتشريف الدولة في كبرى البطولات، مشيدا بعمل الجهاز الفني للمنتخب الذي يترجم خطط وإستراتيجيات الاتحاد إلى واقع ملموس، كما تجب الإشارة إلى دور الأندية والأكاديميات التي تساعد على صقل مواهب اللاعبين وتطوير قدراتهم كي يكونوا قادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية وهم شركاء رئيسيون في هذه المنظومة النموذجية للنجاح واستدامة التطوير".

من جانبه أعرب مدرب منتخب أنجولا للجوجيتسو أندرسون جوفيا عن سعادته بالقدوم إلى دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي للمشاركة في بطولة العالم.

وقال في تصريحات صحفية : " وجدنا فرصة رائعة في هذه البطولة الكبيرة لعرض مهاراتنا ليراها العالم بأسره .. حققنا عددا محدودا من الميداليات، ويحدونا الأمل بتحقيق المزيد في منافسات الفئة العمرية تحت 21 عاماً".

وأضاف جوفيا : " يسعدنا دوما أن نكون في أبوظبي وقد شاركنا العام الماضي في نفس البطولة، والآن نلاحظ مدى تطور رياضة الجوجيتسو سريعاً بسبب الجهود المبذولة من كل الاتحادات، كما أن بطولة العالم في تطور مستمر وتجذب المزيد من الاهتمام في كل عام".

ووصف مدرب منتخب رومانيا للجوجيتسو اوروس جوزيف أبوظبي بالرائعة، موضحاً أنه واللاعبين يشعرون بالراحة في العاصمة الإماراتية، وبالمشاركة في بطولة العالم.

وأعرب عن انطباعهم الإيجابي للدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة الجوجيتسو من قيادة الدولة، وأضاف : " يتم الترويج والتشجيع على رياضة الجوجيتسو في كل مكان حتى في المدارس، ونرغب في أن نفعل نفس الشيء في رومانيا، مستلهمين النموذج الاماراتي لنحذو حذوه، وأشعر بكثير من السعادة من نمو وتطور وانتشار الجوجيتسو من عام لآخر ، هذا أمر رائع ".

وحول مشاركة منتخب بلاده في البطولة، قال أوروس " كنا نصبو لأفضل النتائج بالفوز في كل النزالات ولكننا حققنا نسبة لا بأس بها، ونرغب في حصد المزيد من الميداليات قبل ختام البطولة، والمهم أننا خرجنا بدروس عديدة من المشاركة".

وتأهل كل من البطلين فهد الحمادي وهزاع الحساني إلى نهائي وزن 73 كجم بعد تقديم أداء قوي وتجاوز كل المنافسين بكفاءة كبيرة.

وقال فهد الحمادي : " سعيد بالوصول إلى النهائي برفقة زميلي في المنتخب، لأن الفائز في النهاية هي الإمارات التي تستحق منا كل التضحيات".

بدوره قال هزاع الحساني : “ تدربنا بقوة للوصول إلى هذا المستوى الفني، ونطمح في أن نحقق أكبر عدد من الميداليات التي تثري رصيد الدولة وتعزز حظوظها بالحفاظ على اللقب، ونحن واثقون من أن تبقى الصدارة إماراتية للعام الثالث على التوالي”.

وتمكنت اللاعبة الموهوبة جميعة الحمادي من تحقيق الميدالية الفضية عن وزن 70 كجم بعد نجاحها في تجاوز كل المنافسات حتى المباراة النهائية. وقالت الحمادي :" أشعر بسعادة كبيرة للصعود إلى منصة تتويج بطولة العالم بعلم الإمارات، كنت أطمح في الذهب ولكنني راضية عن أدائي اليوم وسأواصل التدريب والاستفادة من تجربتي في هذه البطولة. لا مجال للقلق على لاعبات الإمارات في ظل توافر أفضل الأجهزة الفنية في العالم، والدعم اللامحدود من الاتحاد وفريق عمله المتفاني في العطاء".

من جهة أخرى وقع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والاتحاد الأوزبكي للجوجيتسو مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والوفود، وتعزيز التعاون المشترك في سبيل مواصلة تطوير الرياضة في كلا البلدين.

ووقع الاتفاقية كل من فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وجيرات نابيف، الأمين العام للاتحاد الأوزبكي بحضور عدد من المسؤولين والضيوف وأعضاء الوفود المشاركة في بطولة العالم.

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