12 مدرب يد مواطن نالوا رخصة D الدولية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اختتمت بنجاح مساء اليوم الأحد الدورة التدريبية للحصول على رخصة التدريب الدولية من المستوى D التي نظمتها لجنة المدربين في اتحاد كرة اليد برئاسة فيصل حسين الطواش، بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية ولجنة التضامن الأولمبي وتحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد وقدمها المحاضر الدولي المجري بيتر كوفاكس خلال الفترة من 2 حتى 6 نوفمبر الجاري، بحصول 34 مدربا بينهم 12 مواطنا من أندية العين والظفرة والنصر والوصل والشارقة ودبا الحصن وبني ياس والوحدة وشباب الأهلي وخورفكان والبطائح والإمارات على رخصة التدريب الدولية من المستوى D.

شهد حفل الختام وقام بتكريم المسؤولين والمحاضر وتوزيع الشهادات على المشاركين نبيل محمد بن عاشور رئيس اتحاد كرة اليد، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وناصر سالم الحمادي أمين عام الاتحاد وفيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين بالاتحاد.

نظري وعملي

واشتمل البرنامج الدراسي للدورة على 5 أيام دراسية مقسمة على 25 وحدة دراسية بواقع 5 وحدات دراسية لكل يوم تنوعت بين المادة النظرية التي قدمت للدارسين أيام الأربعاء والجمعة والأحد بفندق أوكسيدنتال الجداف، وبين التطبيق العملي الذي أداه الدارسون يومي الخميس والسبت في صالة صلاح الدين الرياضية بدبي.

وكانت الانطلاقة باليوم الأول والذي جاء مشتملا على مادة نظرية ناقشت مواضيع عدة مثل القوانين الرئيسية للعبة، والتمركز وكيفية اختيار اللاعبين، ومهام المدرب والعناصر الفنية والتكتيكية، وكيفية احتساب تفوق وخسارة.

وفي اليوم الثاني أدى الدارسون تدريبا عمليا على كيفية الإحماء والتعامل مع الكرة، وتقنيات الجري، والتصويب ومهاراته، والحركات الأساسية في اللعبة، ووفي اليوم الثالث تضمنت المادة النظرية المقدمة فيه أساليب الهجوم السريع، والدفاع وأنظمته ومهارات المدافعين، واستراتيجيات التعاون مع حراس المرمى، مواصفات البنية الجسمانية وتقنيات استخدام الأذرع.

وأدى الدارسون خلال اليوم الرابع تدريبا عمليا على كيفية التعاون في الملعب، الإحماءات المتقدمة لحراس المرمى، وتضمن اليوم الختامي وحدتين دراسيتين نظريتين أعقبهما الاختبار النهائي الذي اجتازه الدارسون بنجاح.

شركاء النجاح

من جانبه، توجه نبيل محمد بن عاشور بالشكر والتقدير للجنة الأولمبية الوطنية وإلى بيتر كوفاكس وللمدربين المشاركين الذين وصفهم بشركاء النجاح، مؤكدا على أن مجلس إدارة الاتحاد الحالي إنما يستكمل عمل وجهد مجالس الإدارات السابقة، كما أكد على مواصلة العمل الجاد لإقامة مثل هذه الدورات في الفترة القادمة، كما أعرب محمد بن درويش عن سعادته الغامرة بهذا الإقبال الكبير من المدربين على المشاركة في الدورة متنميا لهم الاستمرارية، ومؤكدا على مواصلة التعاون بين اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاد في إقامة دورات مماثلة.

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