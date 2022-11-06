الإمارات بطل سباعيات آسيا للرجبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حققت الإمارات إنجازاً جديداً في بطولة سباعيات كأس آسيا للرجبي تحت 20 سنة، وحقق منتخب الشباب والشابات ذهبيتين بالبطولة التي أقيمت في أوزبكسنان، وفاز منتخب الشباب على أوزبكستان في المباراة النهائية بنتيجة 34 - 0، فيما فاز منتخب الشابات على الهند 31 - صفر، بالنهائي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها الإمارات الذهبيتين معاً.

وتحقق الإنجاز بفضل جهود أبولو برليني المدير الفني، ومدربة الفتيات فيلادلفيا أولاندو والمدرب الوطني يوسف شاكر وجورج كليف وجاك بينادي وبيوتنر، إضافة إلى باقي أعضاء الجهازين الفني والطبي والإداري.

ضمت البعثة 30 لاعباً ولاعبة على رأسهم عبد الله مسافر وشوق أهلي، وفاطمة اللنجاوي، وفاطمة البلوشي، وزينب السويدي، ومهرة عبد الرحيم.

إهداء

وثمن محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، الإنجاز القاري، وقال: نهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وهو ثمرة العمل الجاد في الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين، كما أنه نتاج عمل كبير يقوم به الاتحاد في رياضة جماعية أولمبية ومكلفة مادياً، ونأمل تحقيق المزيد من البطولات، خلال المرحلة المقبلة.

إنجاز كبير

وعبر عبد الرحمن بوخاطر عضو مجلس الإدارة عن سعادته بالإنجاز القاري الذي تحقق بفضل الجهود الكبيرة من إدارة الاتحاد والأجهزة الفنية واللاعبين، ودعم أولياء الأمور، كما يعتبر امتداداً للإنجازات التي سبق وحققتها لعبة الرجبي في الدولة.

وقالت شوق أهلي كابتن منتخب الشابات، إن سباعيات كأس آسيا تعتبر احتفالية رائعة اكتملت بالفوز بالبطولتين، بعد أن حسم الشباب اللقب، وعلينا أن نفكر في المستقبل، وأن ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك على المستويين القاري والعالمي.

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