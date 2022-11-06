«الورا» بطل دولية الفجيرة لصيد الأسماك

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي أبطال دولية الفجيرة التاسعة لصيد الأسماك، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بكورنيش الإمارة، ونظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 200 متسابق موزعين على 36 قارباً واختتمت اليوم الأحد.

وتمكن فريق «الورا» من نيل المركز الأول وضمان التأهل لنهائيات بطولة العالم التي تستضيفها كوستاريكا خلال العام المقبل، وتكون فريق «الورا» من: برتوس ولوكاس وجون وتاري وأندرو وسيرفع الفريق علم الإمارات في المحفل العالمي بحكم تأهله من بطولة الفجيرة، وحل ثانياً فريق ناخي جينر بقيادة راشد الشعالي، وجاء في المركز الثالث فريق سليمان، وعلى مستوى الشباب جاء في المركز الأول زياد الإسكندر يليه، حسن مازن وماركو أبو مراد ثالثاً، وفي فئة الناشئين حلت الإنجليزية زابرين جونس أولاً وجاء سيف عمر درباس وفراس درباس في المركزين الثاني والثالث.

وحصل الجنوب أفريقي جان على جائزة أثقل سمكة تونا بوزن 16 كيلوغراماً، ونال فريق اليماحي جائزة أكبر سمكة «دورادو» بقيادة أحمد علي اليماحي، وجائزة أكبر سمكة «باركودا» بقيادة سالم عبيد اليماحي.

إشادة

من جانبه، أكد أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ورئيس اللجنة المنظمة، نجاح دولية الفجيرة بشهادة كل من شارك في الحدث، لافتاً إلى أن جاهزية وخبرة العاملين بالنادي البحري ساهمت في إخراج البطولة في أبهى حلة، موجهاً الشكر للشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي لحضوره اليوم الختامي وتتويج الأبطال.

ونوه البلوشي إلى متابعة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ودعمه المستمر لكافة البطولات التي تقام على كورنيش الإمارة وتوجيهاته بتذليل كافة الصعاب من أجل إنجاح الفعاليات والأحداث التي ينظمها النادي، سواء كانت بطولات محلية أو دولية.

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