انتصاران تاريخيان للملاكمة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرض 3 ملاكمين إماراتيين مهاراتهم المميزة في فعالية النزالات الثانوية، والتي أقيمت على هامش النزال الخاص بلقب بطولة الرابطة العالمية للملاكمة للوزن الخفيف الثقيل بين ديمتري بيفول وجلبيرتو راميريز المقرر في «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، والتي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي، في إطار شراكتها مع شركة ماتش روم بوكسينج.

شهدت الفعالية تحقيق فوزين تاريخيين للملاكمين الإماراتيين فهد البلوشي وسلطان النعيمي، مقابل خسارة واحدة كانت الأولى في المسيرة الاحترافية لماجد النقبي، حامل اللقب المحلي في ثلاث مناسبات.

وانطلقت الفعالية مع نزال فهد البلوشي ضمن فئة وزن الريشة السوبر، حيث هيمن على الجولات الست للنزال وفاز على منافسه الجورجي إيراكي شاريشفيلي بإجماع من لجنة الحكام، مما عزز رصيده إلى 11 انتصاراً من أصل 12 نزالاً، وفاز سلطان النعيمي على الهندي صهيب حقي ضمن فئة وزن الذبابة السوبر، ليعزز سجله الخالي من الهزائم إلى تسعة انتصارات.

من ناحية أخرى، دخل ماجد النقبي، حلبة نزال الوزن الخفيف بهدف استكمال سلسلة الانتصارات الإماراتية بالفعالية، غير أنه لم يستطع الانتصار على منافسه الفلبيني جون لورنس أوردونيو على مدى أربع جولات، والذي فاز بإجماع الحكام، وتعهد النقبي، الذي شهد سجله الاحترافي أول هزيمة في ثمانية نزالات، بالاستفادة من هذه الخسارة في تطوير مهاراته والعودة أقوى مما كان عليه.

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