أسطورة «اليد المصرية» يعلن اعتزاله اللعب دولياً

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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أعلن أحمد الأحمر، قائد المنتخب المصري ونادي الزمالك لكرة اليد، اعتزاله اللعب الدولي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات امتدت لنحو 18 عاماً، واختار الأحمر التوقيت المناسب للخروج من الباب الكبير، بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في يوليو الماضي، وهو اللقب القاري الثامن في تاريخ «الفراعنة» والثاني على التوالي، وقرر الأحمر أن يكتفي بالمشاركة مع فريقه الزمالك خلال السنوات المقبلة على المستويين المحلي أو القاري.

وأكد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات المصرية لكرة اليد، أن النجم المصري لن يتواجد في قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة العالم 2023 في بولندا والسويد، لتكون هذه البطولة هي الأولى التي يغيب عنها اللاعب منذ أول مشاركة دولية له مع المنتخب في عام 2004.

ويعد أحمد الأحمر واحداً من أساطير كرة اليد المصرية، كونه ينفرد بالرصيد الأكبر من البطولات القارية مع نادي واحد وهو الزمالك، بتحقيقه 15 بطولة، كما أنه حقق العديد من الألقاب الفردية في البطولات التي شارك فيها، سواء مع الأندية أم منتخب مصر، وتنوعت ما بين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفي أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذي يحققه في أغلب المباريات التي شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أم قارية أم عالمية.

وخاض الأحمر أكثر من تجربة احترافية سواء مع الأندية الأوروبية أم العربية، حيث لعب مع فريق فلسبورغ الألماني وحقق معه كأس ألمانيا، واحترف في الدوري القطري لمدة ثلاثة مواسم، وخلال فترة احترافه أعير لأندية عربية عدة أبرزها، أهلي جدة والوحدة السعوديان والسد اللبناني والكويت الكويتي والأفريقي التونسي.

ونجح اللاعب منذ بداية مشاركاته مع منتخب مصر عام 2004، في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية 5 مرات، أعوام 2004 و2008 و2016 و2020 و2022، كما قاد «فراعنة اليد» لتحقيق أفضل مركز لمنتخب عربي وأفريقي في الأولمبياد، بالحصول على المركز الرابع في دورة طوكيو 2020، ومثل منتخب مصر في بطولة العالم 9 مرات بين 2005 و2021، وكان المركز السابع هو الأفضل له مع المنتخب في المونديال، وتحقق في النسخة الأخيرة، التي أقيمت في مصر مطلع 2021.

ذهبية

كما حقق اللاعب الملقب بـ «الفتي الذهبي» لقب ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 3 مرات، ودورة الألعاب العربية مرتين، إلى جانب ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط مرة واحدة، وهو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد برصيد 277 هدفاً، وهو أيضاً الهداف التاريخي لمنتخب مصر في دورات الألعاب الأولمبية برصيد 105 أهداف، والهداف التاريخي للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، والأكثر مشاركة في البطولة القارية برصيد 10 مشاركات، كما يعتبر الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية برصيد 197 هدفاً.

11

وتوج الأحمر مع منتخب بلاده بـ 11 بطولة، منها 5 بطولات لكأس أمم أفريقيا، و3 ذهبيات لدورة الألعاب الأفريقية، وذهبيتان لدورة الألعاب العربية، وذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط، كما قاد فريقه الزمالك لعدد ضخم من البطولات منها، 8 ألقاب للدوري، و5 ألقاب لكأس مصر، و4 بطولات لكأس السوبر المصري، ولقب لكأس سوبر المحترفين، و5 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، و4 ألقاب لكأس الكؤوس، إضافة إلى 6 بطولات لكأس السوبر الأفريقي.

وإجمالاً، حقق أحمد الأحمر 55 بطولة في مسيرته، منها 29 بطولة محلية وقارية مع الزمالك، وهو الأكثر تتويجاً ببطولات كرة اليد بين لاعبي العالم.

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