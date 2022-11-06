سعيد بن مكتوم يتوّج الأرجنتين بلقب بطولة «دي بي ورلد للبادل-دبي»

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم "دي بي ورلد للبادل - دبي2022" منتخب الأرجنتين للرجال بلقب بطولة العالم للبادل التي اختتمت منافساتها مساء أمس (السبت) على الملعب الرئيس لسوق دبي الحرة للتنس، ونظمها اتحاد الإمارات للبادل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل.

كما قام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم يرافقه لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل بتتويج منتخبي اسبانيا وفرنسا لحصولهما على المركزين الثاني والثالث في منافسات الرجال ومنتخبات اسبانيا والأرجنتين وإيطاليا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة السيدات.

وحضر النهائي العديد من الشخصيات والقيادات الرياضية، يتقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ومعالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وعبد الله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الشركات الراعية للبطولة وجماهير غفيرة.

وحصد منتخب الأرجنتين اللقب بعد فوزه في النهائي على حساب المنتخب الاسباني الوصيف (2-1)، في مواجهة قوية سجلت حضورا جماهيرا وصل إلى أكثر من 5000 مشجع وأجواء مبهرة، حيث انطلق النهائي في الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 5 نوفمبر واستمر لأكثر من 8 ساعات، لينتهي في الساعات الأولى من يوم الأحد.

وتمكن منتخب "التانغو" من قلب الطاولة على الاسبان الذين تقدموا في المباراة الأولى بواسطة الثنائي خوان ليبرون وفرانشيسكو نافارو على فيدريكو شينغوتو واوغستين تابيا 6-3 و5-7 و6-3 وعادل منتخب الأرجنتين النتيجة بفوزه بالمباراة الثانية عن طريق مارتن دي نينو وفرانكو ستوباتشوك اللذين تفوقا على ارتورو كويلو وأليخاندرو جالان 6-3و6-2 قبل أن يحسم الثنائي كارلوس غوتيريز وفرناندو بيلاستغوين اللقب للأرجنتين بتغلبهما على أليخاندرو رويز وجينيروم غونزاليس في المباراة الثالثة بنتيجة 6-4 و5-7 و6-3.

ويملك المنتخب الأرجنتيني الرقم القياسي في التتويج بذهب بطولة العالم التي انطلقت نسختها الأولى في 1992 في اسبانيا، بعد أن تربّع على عرشها 11 مرة سنوات 1992 و1994 و1996، ثم 4 مرات متتالية من 2002 إلى 2008 وعاد للتتويج باللقب سنوات 2012 و2014 و2016 و2022.

وبنهاية البطولة، أصدر الاتحاد الدولي للبادل الترتيب النهائي للمنتخبات الـ8 الأولى لمنافسات الرجال، حيث جاء منتخب الأرجنتين حامل اللقب في المركز الأول، واسبانيا ثانيا، وفرنسا ثالثا، والبرتغال رابعا، والبرازيل خامسا، وبلجيكا سادسا، وباراغواي سابعا، وتشيلي ثامنا.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 500 ألف يورو سيتم توزيعها بالتساوي بين الرجال والسيدات وعلى جميع المنتخبات التي وصلت إلى النهائيات حسب المراكز من الأول إلى السادس عشر، و سيحصل الفائز باللقب على 45 ألف يورو والوصيف على 30 ألف يورو وصاحب المركز الثالث على 24.6 ألف يورو، والرابع على 20 ألف يورو، والخامس على 18.7 ألف يورو .

نجاح كبير

وجّه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته ودعمه اللامحدود للبطولة، و تقدم رئيس اللجنة المنظمة بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسوق دبي الحرة وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) وجميع الشركات الراعية للبطولة ما ساهم في نجاح هذا الحدث العالمي وعكس الصورة الحضارية ومشرقة عن دبي وإظهار قدراتها التنظيمية والسياحية، كما أعرب عن امتنانه وشكره إلى الاتحاد الدولي للبادل على الثقة التي منحها لدبي لاستضافة البطولة لأول مرة في تاريخها.

وأكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن النجاح الكبير والحضور الجماهيري اللافت في مختلف المباريات وخصوصا في النهائي يترجم حجم الانتشار الواسع الذي حققته لعبة البادل في الإمارات وتزايد شعبيتها بفضل ما تجده من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وختم قائلا: النجاح المبهر ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل وأعضاء اللجنة المنظمة على مدار أيام البطولة، شكرا للجميع وشكرا للجماهير التي حضرت بأعداد غفيرة ما يعكس الشغف باللعبة ونجاح جهود التطوير المستمرة منذ سنوات.

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