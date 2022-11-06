آلاف المشاركين في تحدي دبي للدراجات الهوائية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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انطلق "تحدي دبي للدراجات الهوائية" صباح اليوم بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية، حيث تحول شارع الشيخ زايد و بوليفارد الشيخ محمد بن راشد و الشوارع القريبة إلى مسارات مفتوحة لركوب الدراجات الهوائية وسط أجواء البهجة والمرح.

واستعد آلاف الدراجين منذ الصباح الباكر على خط الانطلاق للمشاركة في تحدي دبي للدراجات الهوائية، ضمن تحدي دبي للياقة، المبادرة الفريدة من نوعها التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2017، بهدف جعل دبي أكثر مدن العالم نشاطاً، وتشجيع سكان دبي وزوّارها على ممارسة الرياضة يوميّاً، لمدة 30 دقيقة، على مدى 30 يوماً وتبني أسلوب حياة أكثر سعادة ونشاطا.



وانطلقت النسخة السادسة لتحدي دبي للياقة هذا العام، 29 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، وتتضمن العديد من الفعاليات منها تحدي الدراجات الهوائية وتحدي الجري والعديد من الأنشطة الرياضية وحصص اللياقة البدنية في جميع أنحاء دبي..

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