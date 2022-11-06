نجاح مبهر لمونديال البادل بحضور جماهيري فاق التوقعات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت أمس بطولة العالم للبادل، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بنجاح مبهر. وأقيم النهائي بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات، فاق التوقعات وملأ مدرجات الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس.

ونال منتخب إسبانيا لقب بطولة السيدات بمونديال «دي بي ورلد للبادل، دبي ٢٢٠٢»، الذي نظمه اتحاد الإمارات للبادل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وحضر نهائي بطولة السيدات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم، ولويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل، وأعضاء اللجنة المنظمة وعدد من المسؤولين.

وتمكن المنتخب الإسباني من الفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي، والثامنة في تاريخه، عقب فوزه في النهائي على المنتخب الأرجنتيني 2-0، ونجح الثنائي الإسباني المكون من باولا جوزي ماريا وأريانا سانشيز في حسم المباراة الأولى بصعوبة أمام الثنائي الأرجنتيني ديلفينا برييا وأرانزازو أوسور بنتيجة 7-6، و6-4، وفي المباراة الثانية فازت كل من أليخاندرا سالازار وجيما تريا على جولييتا بيداهوريا وفيرجينيا ريرا 6-1، و6-2.

وحصل المنتخب الإيطالي للسيدات على المركز الثالث بتغلبه على نظيره البلجيكي الذي جاء في المركز الرابع (2-1)، وحلّت فرنسا في المركز الخامس بتغلبها على ألمانيا بنتيجة 3-0، وأسفرت المباريات الترتيبية لبطولة السيدات عن فوز المكسيك على اليابان 3-0، والبرتغال على السويد 2-0.

جوائز

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 500 ألف يورو، يتم توزيعها بالتساوي بين الرجال والسيدات، وعلى جميع المنتخبات التي وصلت إلى النهائيات حسب المراكز من الأول إلى السادس عشر، ويحصل الفائز باللقب على 45 ألف يورو، والوصيف على 30 ألف يورو، والثالث على 24.6 ألف يورو، والرابع على 20 ألف يورو، والخامس على 18.7 ألف يورو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز