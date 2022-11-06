تكريم «7 نجوم» عالميين للشاطئية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفت أسرة كرة القدم الشاطئية العالمية بإنجازات نجومها من اللاعبين والمدربين والمدن المستضيفة لبطولات كرة القدم الشاطئية لعام 2022، وذلك خلال احتفالية (ليلة النجوم) التي نظمتها لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وقام كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا وعلي عمر البلوشي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، بتتويج 7 فائزين بألقاب النجوم الأفضل على مستوى العالم في لعبة كرة القدم الشاطئية الذين اختارتهم لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وذلك خلال الحفل الراقي الذي أقيم وسط أجواء احتفالية ساحرة بحضور عدد كبير من الرياضيين العالميين.

أفضل لاعب

وفاز البرتغالي بي مارتينز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، فيما فازت البرازيلية أدرييل روتشا بجائزة أفضل لاعبة في العالم بعد أن ترشحت لهذه الجائزة 4 سنوات متتالية، وفاز السويسري أنجيلو شيرينزي بجائزة أفضل مدرب، كما تم منح جائزة أفضل حدث رياضي إلى كأس السلفادور لكرة القدم الشاطئية، وفاز الإسباني تشيكي بجائزة صاحب أفضل هدف عن هدفه الرائع ضد منتخب البرتغال في كأس العالم.

وحصد الإيطالي لوكا بيرتاكا جائزة النجم الصاعد لأفضل لاعب شاب في كرة القدم الشاطئية، واحتفظ السويسري إليوت مونود بلقب أفضل حارس مرمى في العالم للعام الثاني على التوالي لدوره الكبير في حراسة مرمى منتخب سويسرا، وتم منح جائزة خاصة تقدم لأول مرة هي كأس أسطورة كرة القدم الشاطئية والتي منحت إلى البرتغالي ماجر الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2001 وكأس أوروبا ست مرات بالإضافة إلى العديد من الألقاب على صعيد الأندية والألقاب الشخصية.

كما تم اختيار فريق الأحلام الذي يضم أفضل 5 لاعبين في العالم والذي ضم السويسري إليوت والياباني أوزو والسويسري نويل أوت والبرتغالي بي مارتنز والإسباني تشيكي أدريل.

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