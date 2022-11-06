«فيتنس هاب» يقدم باقة أنشطة مجانية

المصدر: دبي - البيان

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يشارك مركز دبي المالي العالمي، في تحدي دبي للياقة البدنية عبر تنظيم باقة من الأنشطة في إطار حملة «فيتنس هاب»، وتتضمن مجموعة من الجلسات المجانية لأنشطة بدنية من بينها جلسات يوغا وركوب الدراجات الثابتة ومعسكرات تدريبية مكثفة تحت إشراف مدربين محترفين، وتتنوع التدريبات بين القوة والتحمل، إلى ركوب الدراجات الثابتة تحت وقع الموسيقى، ويقوم استوديو إنسباير لليوغا بتنظيم فعالية اليوغا في «جيت أفينيو»، ويوغا الأهالي والأطفال (من عمر 3 إلى 11 سنة)، ورقصة الزومبا الجماعية، في خطوة لدعم مرضى سرطان الثدي، ويقدم نادي «إف 45 ترينينغ»، تمارين تقوية العضلات والدراجات الثابتة، و«الهيت» المتواترة، وعالية الكفاءة «HIIIT» برفقة مدربين مختصين من «ويرهاوس جيم»، ويقدم المركز جلسة على الدراجة الثابتة تحت وقع الموسيقى والأضواء.

ويدعم مركز دبي المالي العالمي «ماي دبي نصف ماراثون المدينة» بوصفه الشريك الرسمي لنسخة الماراثون لهذا العام، وسيبدأ مسار السباق من أمام بوابة مركز دبي المالي العالمي وينتهي عندها.

وهناك فرصة لدخول سحب للفوز بالمشاركة في برنامج «إمبودي فيتنس» لمدة 8 أسابيع. ويشتمل البرنامج على مجموعة تمارين لكامل الجسم وتحليل نمط الحياة، ومتابعة الحركة والتحليل الغذائي وتنظيم خطة للوجبات الشخصية، و24 جلسة تدريب خاصة مع نخبة من مدربي القوة البدنية، وتمارين الكارديو وباقة مخصصة من المكملات الغذائية، وسيتم الإعلان عن الفائز مع نهاية تحدي دبي للياقة.

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