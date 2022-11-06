شرطة دبي تنظم «التحدي المائي»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة البرشاء بالتعاون مع مدرسة دبي الوطنية، فرع البرشاء، والشركاء الاستراتيجيين في مجلس دبي الرياضي ومؤسسة الإمارات للتعليم، مهرجان «تحدي دبي المائي» تزامناً مع تحدي دبي للياقة، وذلك بحضورعلي عمر مدير إدارة التطوير بمجلس دبي الرياضي، والنقيب عوض مبارك، منسق مبادرة الروح الإيجابية، ويونس آل رحمة، منسق الأنشطة في مؤسسة الإمارات للتعليم، وسعاد أبوحرب مديرة مدرسة دبي الوطنية البرشاء، وبمشاركة 60 طالباً. وتقدم النقيب عوض مبارك بالشكر إلى مدرسة دبي الوطنية على دعمها للمبادرة والتحدي ، ومنح فرصة للطلاب بممارسة أنشطة رياضية متنوعة، وأوضح أن مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي تهدف لتعزيز التواصل الاجتماعي مع كافة فئات المجتمع، والعمل على إسعاده .

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