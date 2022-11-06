تحدي دبي للدراجات الهوائية توقعات بأرقام قياسية جديدة اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فجر اليوم الدورة الثالثة من تحدي دبي للدراجات الهوائية، برعاية مجموعة «دي بي ورلد» وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي حيث يتحول شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة «30 × 30»، وسط توقعات بأرقام قياسية جديدة اليوم وكانت الدورة الأولى من تحدي دبي للدراجات الهوائية في نوفمبرشهدت نجاحاً كبيراً، وسجلت مشاركة أكثر من 20 ألف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، فيما وصل عدد المشاركين في النسخة الماضية لأكثر من 33 ألف شخص.

ويعد الحدث واحداً من أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة، ويرحب بمشاركة الجميع من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار على حد سواء، ويتميّز بطبيعة غير تنافسية، حيث يمكن المشاركة فيه مجاناً بدون أي رسوم على مسارين مختلفين بين أبرز وأشهر المعالم في مدينة دبي.

5 بوابات

ويبلغ طول المسار الأول 12 كلم على شارع الشيخ زايد، وهو مناسب للدرّاجين أصحاب الخبرة، وفيما خصص المسار الثاني بطول 4 كلم، للعائلات والدرّاجين من كافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة،ورحب «تحدي دبي للدراجات الهوائية» بمشاركة أصحاب الهمم الذين يمكنهم اختيار المسار الذي يناسبهم، سينطلق الدرّاجون في الخامسة فجراً على مسار شارع الشيخ زايد من 5 بوابات انطلاق مختلفة بالقرب من متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، وكوكا كولا أرينا، ومنطقة الخليج التجاري، والمستوى السفلي من «مركز دبي المالي العالمي». وستكون بداية انطلاق العائلات والأطفال، من «دبي مول» مروراً بـ «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، وبالقرب من «دبي أوبرا» و«برج خليفة».

شروط

وينبغي على المشاركين إحضار دراجاتهم وخوذاتهم الواقية، وعبوة ماء قابلة لإعادة التعبئة، من «ماي دبي»، ويجب عدم اصطحاب حقائب الظهر، والالتزام بالسرعة القصوى والتي سيتم تحديدها ومراقبتها.

الجدير بالذكر أن «تحدي دبي للدراجات الهوائية» تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وأفيف كلينيكس، و«فيتبيت» وإعمار، والشركاء الرسميين طيران الإمارات، وماي دبي، والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي.

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