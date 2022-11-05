طرح تذاكر «جيم إكسبو» و«بوب كون الشرق الأوسط»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022،عن إطلاق مجموعة من باقات التذاكر لحضور فعاليتي «جيم إكسبو» GameExpo، و«بوب كون الشرق الأوسط» PopConME، وهما اللتان ستقامان في القاعة الجنوبية في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، من 10 إلى 13 الجاري، ويستضيف المهرجان مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالشراكة مع شركة «في اس بي ان»، الرائدة عالمياً في حلول وأنشطة الرياضات الإلكترونية، ويجري تنظيمه بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي وشركة النزا.

وتتاح الفرصة للجماهير الحاضرة لفعاليتي «جيم إكسبو»، و«بوب كون الشرق الأوسط» الفرصة للقاء مجموعة من أبرز مشاهير هوليوود والفنانين والمبدعين العالميين، إضافة إلى حضور ورش عمل حصرية، وعروض أفلام، ومعرض للفنانين، والعروض التنكرية «الكوسبلاي»، ومسابقات الألعاب، وبطولات الرياضات الرقمية.

وتتوفر التذاكر عبر منصات بلاتينيوم ليست، وسبيدي كوميكس، وفيرجن ميجاستور، كما يطرح المهرجان تذاكر خاصة بكبار الشخصيات توفر مزايا الدخول السريع، والوصول إلى العروض الرئيسية والمنتجات الخاصة بفعالية «بوب كون الشرق الأوسط».

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