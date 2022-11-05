دبي تحتفي بالفائزين بجوائز "الأفضل" عالمياً في كرة القدم الشاطئية

المصدر: وام

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أعلنت لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أسماء الفائزين بألقاب الأفضل على مستوى العالم، وذلك على هامش بطولة "كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية" التي تستضيفها دبي حاليا.

وفاز البرتغالي بي مارتينز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، فيما فازت البرازيلية أدرييل روتشا بجائزة أفضل لاعبة في العالم بعد أن ترشحت لهذه الجائزة 4 سنوات متتالية.

كما فاز السويسري أنجيلو شيرينزي بجائزة أفضل مدرب، وتم منح جائزة أفضل حدث رياضي إلى كأس السلفادور لكرة القدم الشاطئية، وفاز الإسباني تشيكي بجائزة صاحب أفضل هدف عن هدفه الرائع ضد منتخب البرتغال في كأس العالم.

وفاز الإيطالي لوكا بيرتاكا بجائزة النجم الصاعد لأفضل لاعب شاب في كرة القدم الشاطئية، واحتفظ السويسري إليوت مونود بلقب أفضل حارس مرمى في العالم للعام الثاني على التوالي.

ونال البرتغالي ماجر الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2001 وكأس أوروبا ست مرات بالإضافة إلى العديد من الألقاب على صعيد الأندية والألقاب الشخصية، جائزة خاصة تقدم أول مرة هي "كأس أسطورة "كرة القدم الشاطئية.

واختير فريق "الأحلام" الذي يضم أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم والمكون من السويسري إليوت ومواطنه نويل أوت، والياباني أوزو والبرتغالي بي مارتنز والإسباني تشيكي أدريل.

وكانت لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي قد نظمت احتفالية "ليلة النجوم" للاحتفاء بإنجازات نجومها من اللاعبين والمدربين والمدن المستضيفة لبطولات كرة القدم الشاطئية لعام 2022.

وقام كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا وعلي عمر البلوشي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، بتتويج الفائزين بألقاب النجوم الأفضل على مستوى العالم في هذه الاحتفالية.

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