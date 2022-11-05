92 لاعباً في «دولية غرب آسيا للتنس» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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شهد ملعب التنس بنادي الفجيرة انطلاق بطولة غرب آسيا الدولية للشباب والشابات تحت 18 سنة والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس الأرضي بمشاركة 92 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وتشهد النسخة الحالية مشاركة لاعبين مميزين من الجنسين من فئة الشباب منهم الهندي ريان ساجت المصنف (724) عالمياً للشباب، والروماني روبرت غونه الثاني على البطولة والمصنف 944، واليوناني بابلوس تيتي باس والمصنف 988 على العالم، والرومانية ستيفانيا والاستونية اندريا،ويشارك الإماراتي مروان ناصر المرزوقي في الدور التمهيدي للبطولة إضافة إلى عدد آخر من اللاعبين الموهوبين والمتميزين.

ورحب عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة بالمشاركين متمنياً لهم التوفيق وتحقيق الطموحات التي يتطلعون إليها وأن تظهر البطولة أفضل المستويات الفنية، موجهاً الشكر لحكومة الفجيرة للرعاية والدعم المتواصل والذي ساهم في استمرار تنظيم واستضافة النادي لبطولات التنس بشكل منتظم طوال السنوات الماضية ومنذ تأسيس النادي بنجاح مميز، كما أثنى على جهود اتحاد الإمارات للتنس لتعزيز النقلة النوعية للتنس في الإمارات ونشر ثقافة ممارستها بشكل مميز.

وحضر ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس ومدير البطولة انطلاق المنافسات التمهيدية، وأكد حرص الاتحاد على تقديم أفضل الجهود الرامية لنجاح البطولات التي يشرف على تنظيمها ومنها البطولة الحالية ويحرص على ظهورها بشكل يليق بمكانة البطولات الرياضية التي نظمها النادي في السنوات الماضية.

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