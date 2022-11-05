«جولة دي بي ورلد».. أكثر بطولات الغولف استدامة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تستعد بطولة جولة دي بي ورلد – دبي لتكون واحدة من أكثر فعاليات الغولف الصديقة للبيئة حتى الآن، حيث تشكل الاستدامة محور تركيز رئيسي لآخر جولات سلسلة بطولات رولكس للعام الجاري في عقارات جميرا للغولف من 17 وحتى 20 نوفمبر. وتبحث الجولة عن أفراد من الجمهور ليصبحوا متطوعين للمساعدة في تعزيز جهود الاستدامة في المنافسة الختامية لموسم 2022، وسيشجع المتطوعون الجماهير على استخدام نقاط إعادة التدوير ويساعدون في توجيههم إلى محطات المياه المجانية المثبتة في مختلف أنحاء موقع البطولة.

وفي إطار التحالف بين بطولة جولة دي بي ورلد ومبادرة «دبي تبادر» والتي تهدف إلى الحد من استهلاك الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في إمارة دبي من خلال تشجيع الناس على استخدام زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة والحصول على مياه الشرب المجانية والآمنة، تم تركيب محطات لمياه الشرب المجانية حول ملاعب البطولة ليتمكن المشجعون من شرب المياه وتعبئة زجاجاتهم القابلة لإعادة الاستخدام عند الحاجة.

وجرى إنشاء محطات المياه المجانية بهدف توفير بدائل لزجاجات المياه البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في البطولة، وسيتم بيع زجاجات OCEANTEE المخصصة للمشروبات والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في موقع البطولة.

وأصبحت مجموعة الجولة الأوروبية أول جولة غولف احترافية تتعهد بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية عندما وقعت على اتفاقية إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ وسباق إطار العمل نحو الانبعاثات الكربونية الصفرية، والذي يتطلب من الجميع الالتزام بخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030 والوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2040.

وتماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى معالجة 75% من النفايات خارج المكبات وخطة أبوظبي لوقف إرسال النفايات إلى المكبات بحلول عام 2071، تعاونت جولة دي بي ورلد مع أفيردا، شركة إدارة النفايات في محاولة لإزالة جميع النفايات التي ترسل إلى المكبات من الجولة، ويتوقع أن يتم إعادة تدوير 70% من النفايات.

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