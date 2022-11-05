«الحبتور» و«بن دري» في نهائي كأس الهالوين للبولو اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر غدٍ الأحد نهائي كأس الهالوين للبولو، الذي يجمع بين فريقي الحبتور وبن دري في واحدة من أقوى مباريات البطولة، ويقود فريق الحبتور محمد الحبتور ومعه كل من اللاعبين لورين ديكسون ونيكولاس لسلا ودياز البريدي بمجموع هانديكاب 4 جول، بينما يقود فريق بن دري المتألق محمد بن دري ومعه شقيقاه راشد وخالد بن دري وكيم روش وبمجموع هانديكاب 4 جول أيضاً.

وتبدو الكفتان متساويتان، إلا أن المباراتين اللتين خاضهما كل فريق منهما تعطي مؤشراً آخر، ففي الوقت الذي يتصف فيه دفاع الحبتور بالقوة، فإن هناك رصيداً كبيراً من الأهداف «16» هدفاً، يشير إلى قوة هجوم فريق بن دري بسبب تفاهم «عيال بن دري»، لذلك يصعب التكهن بمن سيحمل الكأس اليوم، خصوصاً وأن كل فريق قد فاز في مباراتيه الماضيتين. ويسبق لقاء الختام مباراة ثانية على كأس الترضية وتجمع بين فريق الشيخة علياء وفريق بي بي إس في الثالثة عصراً.

مشوار

وكان فريق الحبتور قد تغلب على منافسه فريق «بي بي إس» بقيادة محمد خالد ومعه سلطان الفيصل، اللذين حاولا كثيراً دون جدوى بثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، بعد مباراة سيطر عليها فريق الحبتور وقدم عرضاً قوياً. أما فريق بن دري فقد فاز على منافسه فريق سلام بثمانية أهداف مقابل هدفين في مباراة تسيد فيها فريق بن دري المباراة لعباً ونتيجة.

من جانبه، قال محمد الحبتور قائد فريق الحبتور: الكل فائز والمهم أن يقدم الفريقان المستوى المعهود منهما، وعموماً نسعى من خلال هذه البطولات التي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين المواطنين إلى تطوير اللعبة، ومن ثم فإنها تمثل باكورة النشاط هذا الموسم، ونأمل أن تشهد البطولات المقبلة وخصوصاً ذات المستوى العالي من التصنيف مستوى فنياً عالياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز